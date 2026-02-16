La muerte de Quentin D., un joven de 23 años vinculado al colectivo de identidad Némésis, ha desatado una ola de acusaciones entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia. Quentin falleció el sábado tras sufrir una paliza dos días antes en plena calle en Lyon, presuntamente a manos de miembros de la llamada Guardia Joven, vinculada al diputado de Raphaël Arnault de La Francia Insumisa (LFI).

El incidente ocurrió durante una protesta del colectivo Némésis contra la conferencia de la eurodiputada de LFI, Rima Hassan, en el Instituto de Estudios Políticos (IEP). Según la presidenta de Némésis, Alice Cordier, los miembros de su grupo fueron atacados por varios jóvenes, algunos enmascarados, y Quentin quedó rezagado, recibiendo los golpes que le provocaron la muerte cerebral que se confirmó el sábado en el hospital.

La muerte del joven ha generado reacciones inmediatas de altos cargos franceses. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, aseguró que “es claramente la extrema izquierda la que mata”, mientras que el presidente Emmanuel Macron condenó la violencia y subrayó que ninguna ideología puede justificar asesinatos, apelando a la calma y moderación de los ciudadanos.

La líder de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y su sobrina, Marion Maréchal, exigieron al Gobierno actuar contra las llamadas “milicias” de extrema izquierda y calificaron al movimiento antifa como una amenaza que debería ser tratada como organización terrorista.

Por su parte, Jean-Luc Mélenchon y otros líderes de la izquierda rechazaron las acusaciones, tachándolas de “uso político del drama de Lyon”, mientras que Arnault expresó su “horror” y pidió que se esclarezca lo sucedido.

La fiscalía de Lyon ha abierto una investigación por “violencia agravada” y no descarta posibles detenciones. La familia de Quentin D., a través de su abogado Fabien Rajon, pidió calma y aseguró que el joven era un estudiante aplicado y devoto católico, “siempre defensor de sus convicciones de manera no violenta y sin antecedentes penales”, y que no formaba parte de servicios de seguridad del colectivo Némésis.