La Policía Nacional alerta sobre el creciente número de delitos cometidos a través de internet, donde la difusión de fotografías o datos íntimos con fines de extorsión o venganza se ha convertido en uno de los tipos de casos más frecuentes en su sección de Redes.

Los especialistas que investigan estos delitos advierten de la incertidumbre que enfrentan las víctimas: “Nunca sabes si las amenazas van a hacerse realidad”, señalan. La complejidad de estos casos radica en la velocidad con la que la información puede viralizarse y en la dificultad de rastrear a los responsables, lo que exige técnicas avanzadas de investigación digital.

La sección de Redes de la Policía Nacional se encarga de monitorear, detectar y perseguir estos delitos, que van desde el sexting coercitivo hasta la difusión de contenido íntimo para humillación o venganza. Los agentes destacan la importancia de que las víctimas denuncien de inmediato cualquier amenaza o difusión indebida de sus datos personales, ya que la acción temprana puede minimizar daños y facilitar la identificación de los infractores.

El aumento de estos casos refleja una tendencia preocupante en la ciberdelincuencia, donde las plataformas digitales se convierten en un espacio de riesgo constante para la privacidad de los ciudadanos. La Policía Nacional insta a la ciudadanía a extremar la precaución con su información personal y a utilizar herramientas de seguridad digital para protegerse frente a posibles ataques o extorsiones.