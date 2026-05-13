Madrid | El mundo del fútbol todavía digiere las ondas de choque provocadas por la comparecencia de Florentino Pérez este martes en Valdebebas. En una rueda de prensa que la prensa internacional ya califica de «surrealista» y «unipersonal», el presidente del Real Madrid no solo anunció la convocatoria de elecciones presidenciales, sino que lanzó una ofensiva total contra los medios, los árbitros y el FC Barcelona.

La intervención, que duró más de una hora, ha generado un eco mediático sin precedentes en las principales cabeceras deportivas del planeta.

«No voy a dimitir»: El anuncio y la autoproclamación

Pese a los rumores de salida tras una temporada sin títulos, Pérez fue tajante desde el primer segundo: «No voy a dimitir». El presidente de 79 años confirmó que se presentará a la reelección junto a su actual junta directiva para «defender los intereses del club».

Sin autocrítica: Pérez evitó hablar de la planificación deportiva o de posibles fichajes.

Pérez evitó hablar de la planificación deportiva o de posibles fichajes. Perfil histórico: Durante su discurso, llegó a autoproclamarse como el «mejor presidente de la historia» de la entidad blanca.

Reacciones de la prensa internacional

La dureza y el tono de Florentino han sorprendido fuera de nuestras fronteras, donde los titulares reflejan desconcierto:

Medio Titular / Calificativo Crítica Principal L’Équipe (Francia) «Intervención lunar» Mentalidad de víctima y falta de control. Bild (Alemania) «Espectáculo extraño» Sospechas de conspiración y ajuste de cuentas. BBC (Reino Unido) «Presidente furioso» Discutió con periodistas y exigió que se «delataran». The Guardian (Reino Unido) «Discurso insólito» Surrealista y repetitivo; ignoró los problemas del césped. Olé (Argentina) «Bombas de Florentino» El escándalo no toca fondo; «dijo que los jugadores se pegan todos los días».

Guerra abierta contra el exterior

Lejos de calmar las aguas tras el éxito liguero del Barça, Florentino Pérez avivó las llamas de las tensiones institucionales:

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Caso Negreira: El presidente anunció que el Real Madrid presentará un expediente formal ante la UEFA contra el club azulgrana. Ataque a los medios: Acusó a la prensa de organizar una campaña sistemática para desestabilizar su liderazgo y de utilizar filtraciones malintencionadas. Conflictos internos: Aunque minimizó los temas deportivos, sí se refirió a la disputa interna entre Valverde y Tchouameni ocurrida la semana pasada.

¿Qué viene ahora?

Aunque las elecciones han sido convocadas, todavía existe incertidumbre sobre las fechas exactas de los comicios en «la Casa Blanca». Lo que ha quedado claro tras este martes es que Florentino Pérez no piensa dar un paso atrás y está dispuesto a dar la batalla electoral bajo una narrativa de asedio externo.