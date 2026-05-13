Madrid / Sevilla | La recta final de la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo ha subido de temperatura tras las graves acusaciones lanzadas por el Partido Popular. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este miércoles que el PSOE está recurriendo a la «desinformación» y al «engaño» masivo para intentar movilizar el voto progresista.

El origen de la polémica reside en una información publicada por El Mundo, que revela una supuesta estrategia de llamadas telefónicas automatizadas donde se utiliza la situación de la sanidad pública para captar votos socialistas.

El «modus operandi»: Llamadas sobre citas médicas

Según ha relatado Muñoz en una entrevista en Telecinco, el Partido Socialista estaría realizando llamadas a teléfonos fijos en Andalucía con un guion que busca generar alarma:

El inicio: Una operadora con acento andaluz comienza la conversación diciendo: «Le llamo por su próxima cita médica…».

Una operadora con acento andaluz comienza la conversación diciendo: «Le llamo por su próxima cita médica…». El objetivo: Tras aludir a una supuesta atención sanitaria pendiente, la llamada deriva en una crítica al «abandono» de la sanidad por parte del Gobierno de Juanma Moreno, solicitando finalmente el voto para el PSOE.

«Es el tipo de campaña sucia que ha hecho el PSOE hace muy poco tiempo también en Aragón, mintiendo a los ciudadanos para intentar sacar réditos», ha afirmado Muñoz.

«Desesperación» en las filas socialistas

Para la portavoz popular, este tipo de tácticas son el síntoma de una derrota anunciada. Muñoz ha señalado que el PSOE está «desesperado» ante la falta de tracción de su candidatura y ha arremetido contra la cabeza de lista socialista:

Críticas a Montero: El PP sostiene que María Jesús Montero está protagonizando una campaña plagada de fallos, citando como ejemplo sus recientes y polémicas declaraciones sobre el fallecimiento de los guardias civiles en Cádiz. Cuestionamiento ético: Los populares consideran «inadmisible» que se utilice la preocupación de los ciudadanos por su salud para hacer propaganda electoral.

El PP defiende la gestión de Juanma Moreno

Frente a las acusaciones de «desmantelamiento» sanitario que lanza la izquierda, el Partido Popular pide a los andaluces que ignoren estas llamadas y confíen en la gestión realizada durante la última legislatura. Según Muñoz, el intento de «ensuciar» la campaña solo demuestra que el proyecto del PSOE-A carece de propuestas reales para el futuro de la comunidad.