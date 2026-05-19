MADRID.– Las reacciones al histórico frente judicial que se ha abierto en la Audiencia Nacional no solo llegan desde los partidos con representación institucional. El exvicepresidente del Gobierno y antiguo líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido fijar su posición esta mañana a través de las redes sociales, cuestionando abiertamente los criterios y la oportunidad de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’.

El exdirigente político, que actualmente dirige el espacio de comunicación Canal Red, ha utilizado su perfil oficial para lanzar una dura crítica que va más allá del caso concreto, apuntando directamente a la estructura del poder judicial y a la historia reciente de la democracia en España.

Un agravio comparativo en la historia democrática

Para Iglesias, resulta llamativo y censurable que Zapatero se convierta en el primer jefe del Ejecutivo central en ser investigado formalmente en una causa penal, teniendo en cuenta los precedentes y las polémicas que han rodeado a otros mandatarios del país.

En su mensaje, el exvicepresidente ha establecido un listado explícito de figuras históricas de la política española para contextualizar su crítica: “Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político”, ha aseverado con rotundidad.

Con estas palabras, Iglesias desliza una sospecha de doble rasero en el proceder de los tribunales españoles, sugiriendo que se ha actuado con una severidad inédita contra el expresidente socialista en la causa que investiga el rescate pandémico de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, mientras que otros escándalos del pasado vinculados a la jefatura del Estado o a anteriores Gobiernos no terminaron con sus máximos responsables imputados.