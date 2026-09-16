La Feria de Albacete centra la atención con Sebastián Castella, Daniel Luque y Manuel Caballero, junto a los festejos programados en Tordesillas, Fuenlabrada y cinco novilladas

El calendario taurino de la temporada 2026 afronta este miércoles 16 de septiembre una jornada de intensa actividad en la geografía nacional. Con la programación del mes de septiembre en pleno desarrollo, la agenda del día destaca por la celebración de festejos de relevancia en la Feria de Albacete, así como en las localidades de Fuenlabrada y Tordesillas, completando la oferta del día un total de cinco novilladas.

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La atención de la jornada taurina se concentra en la Plaza de Toros de Albacete con motivo de la Feria Taurina de la Virgen de Los Llanos. Asimismo, los aficionados disponen de festejos mayores de rejones y corridas mixtas, junto al desarrollo de los festejos con picadores y novilladas sin picadores programados en diversos puntos del mapa taurino.

Albacete, Fuenlabrada y Tordesillas encabezan la agenda

En la Plaza de Toros de Albacete, a partir de las 18:00 horas, se celebra el festejo de la Feria Taurina de la Virgen de Los Llanos. El cartel está integrado por una de las figuras de la temporada, Sebastián Castella, que abre la corrida, junto a Daniel Luque y Manuel Caballero. Se lidiarán toros pertenecientes a las ganaderías de Jandilla y Vegahermosa.

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Por su parte, la Plaza de Toros de Fuenlabrada acoge a las 18:00 horas la corrida correspondiente a las Fiestas del Santísimo Cristo de la Misericordia. En esta cita se anuncian toros de la ganadería de José Cruz para los matadores César Jiménez y Francisco José Espada, en un cartel que cuenta además con la participación del rejoneador Francisco Fernández «El Fuenlabreño».

En Tordesillas, la jornada taurina dentro de las fiestas de la localidad incluye una corrida de rejones que dará comienzo a las 18:00 horas en la Plaza de Toros del municipio. Se jugarán reses de la ganadería de Soto de la Fuente para una terna compuesta por los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

Cinco novilladas completan los festejos del día

La actividad de este miércoles 16 de septiembre se completa con la celebración de cinco novilladas distribuidas en diferentes plazas: