La tercera semana del mes arranca con un intenso programa de festejos en plazas como Murcia, Albacete y Móstoles, además de diversas novilladas en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La tercera semana del mes de septiembre arranca con un calendario taurino especialmente intenso en España. Las principales plazas de toros del país continúan acogiendo sus respectivas ferias, como las de Albacete o Murcia, con la presencia de algunas de las grandes figuras del toreo junto a jóvenes promesas y ganaderías de reconocido prestigio. De este modo, el presente mes se consolida como uno de los últimos grandes momentos de la temporada taurina antes de la llegada del otoño y como una época clave para seguir los carteles en España y disfrutar de los festejos más destacados de la campaña de 2026.

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Dentro de la amplia oferta programada para la jornada de hoy, lunes 14 de septiembre, destacan de forma especial tres corridas de toros que concitan el interés de los aficionados en los cosos de Murcia, Albacete y Móstoles.

En la Plaza de Toros de La Condomina, en el marco de la Feria Taurina de Murcia, se anuncia un festejo a partir de las 18:30 horas. Sobre el ruedo murciano están anunciados Morante de la Puebla, José María Manzanares y Alejandro Talavante, quienes se medirán a un encierro perteneciente a la ganadería de Juan Pedro Domecq.

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Por su parte, la Plaza de Toros de Albacete acoge a las 18:00 horas un nuevo festejo de la Feria de la Virgen de los Llanos. Para la ocasión se lidiarán reses de la ganadería de La Quinta por parte de una terna compuesta por los espadas El Cid, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

La tercera gran cita de la tarde tendrá lugar en la Plaza de Toros de Móstoles con motivo de sus Fiestas Patronales. A partir de las 18:00 horas, harán el paseíllo los diestros Sebastián Castella, Roca Rey y David de Miranda, que se enfrentarán a astados del hierro de Vellosino.

Junto a estos tres carteles principales, la agenda taurina del lunes se completa con la celebración de varias novilladas repartidas por la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Las localidades de Arganda del Rey, Villatobas, La Carrasca (Villahermosa), Tordesillas y Cadalso de los Vidrios albergarán estos festejos, en los que participan novilleros en distintas fases de su formación.

En cuanto al seguimiento de la jornada en los medios de comunicación, la retransmisión televisiva en directo se concentra principalmente en los canales autonómicos y en las plataformas especializadas en streaming taurino. Cadenas como Telemadrid o Castilla-La Mancha Media suelen ofrecer cobertura de festejos regionales, mientras que diversas plataformas de pago permiten seguir los eventos más destacados de la agenda taurina.