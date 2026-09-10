La serie ‘Las hijas de la criada’, basada en la novela de Sonsoles Ónega, emite este jueves su segundo capítulo en Antena 3. La ficción aterriza en la parrilla televisiva que siguen miles de espectadores en Ceuta tras firmar un exitoso estreno la semana pasada.

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Antena 3 emite este jueves, 10 de septiembre, la segunda entrega de ‘Las hijas de la criada’, la adaptación televisiva de la obra de Sonsoles Ónega galardonada con el Premio Planeta. La producción busca consolidar la gran acogida del público ceutí y del resto del país tras liderar la franja nocturna en su debut.

La trama arranca a comienzos del siglo XX entre Galicia y Cuba. En el primer episodio se mostró cómo Renata, una criada que dio a luz en secreto a una hija no reconocida por el señor de la casa, Gustavo Valdés, decidió intercambiar a su recién nacida por la de Inés Valdés para asegurar un futuro mejor para la pequeña, marcando el destino de ambas familias.

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En el capítulo de este jueves, la historia avanza diecisiete años. Inés afronta graves problemas financieros en Cuba debido a las deudas del negocio de su marido, lo que pone en riesgo la seguridad familiar. Paralelamente, en Galicia, Renata vive afligida al ver crecer a su verdadera hija al otro lado del océano mientras debe criar a una joven que no es suya.

El estreno de la ficción se saldó con un 12,7% de cuota de pantalla, superando por más de cinco puntos a su competidor directo y liderando sobre las ofertas del horario de máxima audiencia, con una media cercana al millón de espectadores.

El reparto principal está encabezado por Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández, acompañados por un elenco coral en el que destaca la participación de Álex Villazán en el papel de Jaime Valdés Lazariego.