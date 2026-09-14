Oasis volverá a España en 2027 dentro de su nueva gira mundial, con dos conciertos previstos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona los días 10 y 11 de julio.

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Oasis ha confirmado una nueva gira mundial para 2027 tras su regreso a los escenarios en 2025 después de 15 años separados. Los hermanos Liam y Noel Gallagher recorrerán 11 ciudades de Europa y Estados Unidos con una serie de conciertos que ya han generado gran expectación entre sus seguidores.

La banda británica ha anunciado que actuará en España, concretamente en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, donde ofrecerá dos conciertos los días 10 y 11 de julio. En estas actuaciones contará además con Richard Ashcroft como artista invitado.

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El grupo comunicó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje en el que aseguró estar preparado para volver a los escenarios y animar al público. “¡Que empiece la fiesta!”, señalaron los hermanos Gallagher en el anuncio.

La gira incluirá también paradas en ciudades como Glasgow, Mánchester, Múnich, Ámsterdam, París, Roma, Boston, Las Vegas, Irlanda y Knebworth.

Las fechas anunciadas para Barcelona serán una de las citas europeas de una gira que tendrá como principales escenarios grandes estadios. En Estados Unidos, Oasis actuará en Boston y Las Vegas, mientras que la mayor parte del recorrido se concentrará en Europa.

Los seguidores que quieran conseguir entradas deberán registrarse previamente para participar en el proceso de preventa. Oasis ha informado de que no habrá venta general y que los interesados tendrán que inscribirse en su página web antes del 17 de septiembre a las 17:00 horas (hora española).

El registro no garantiza el acceso a la compra. Los usuarios seleccionados recibirán un código único e intransferible con las instrucciones para participar en la venta, prevista entre el 25 y el 27 de septiembre según la ciudad.

Para adquirir las entradas será necesario disponer de una cuenta de Ticketmaster y utilizar el mismo correo electrónico empleado en el registro de Oasis Live ’27.