La agenda taurina cobra intensidad este viernes 11 de septiembre de 2026 con una destacada nómina de festejos a lo largo de la geografía española. Las ferias de Albacete, Valladolid y Salamanca centran la atención de la jornada con la presencia de figuras como Morante de la Puebla, Roca Rey o Alejandro Talavante, en una tarde que combina la lidia de ganaderías de prestigio con un nutrido calendario de novilladas.

Septiembre avanza por el calendario festivo presumiendo de una intensa actividad en las plazas de toros de España. Ante la llegada del fin de semana, la programación taurina para la jornada de hoy, viernes 11 de septiembre, reúne a primeras figuras del escalafón y a divisas de reconocido prestigio en cosos de primera categoría y ferias de relevancia nacional.

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Uno de los principales focos de interés de la tarde se sitúa en la Feria de la Virgen de Los Llanos de Albacete. El coso manchego acoge uno de los carteles de mayor expectativa del ciclo, en el que están anunciados los diestros Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón. Los tres espadas se enfrentarán a un encierro con el hierro de Daniel Ruiz Yagüe en un festejo cuyo inicio está fijado para las 18:00 horas.

Por su parte, la Feria de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid centra las miradas por el regreso de Morante de la Puebla. El torero sevillano, que no pudo intervenir en la pasada Feria de San Pedro Regalado al encontrarse en periodo de recuperación de una cogida, hará finalmente el paseíllo en la plaza del paseo de Zorrilla. Su presencia estuvo en duda hasta última hora, completando la terna los espadas Emilio de Justo y David de Miranda, este último incorporado al cartel tras confirmarse la baja de Mario Navas. La corrida presenta asimismo una modificación en el apartado ganadero, dado que los toros de Garcigrande inicialmente reseñados han sido sustituidos por astados de El Vellosino. El festejo arrancará a las 18:00 horas.

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La jornada de corridas de toros se completa con otras dos citas de interés. En la Feria de Salamanca arranca la primera de abono con toros de Montalvo para los diestros José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez a las 18:00 horas. Asimismo, la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón anuncia a las 18:30 horas un encierro con astados de El Sierro y Valdefresno para Alejandro Mora, Álvaro Burdiel y Román.

El mes de septiembre mantiene igualmente su tradición como periodo clave para el escalafón novilleril, con varios festejos programados para este viernes. En la Comunidad de Madrid se celebran citas en Arganda del Rey, Navalcarnero, Guadalix de la Sierra y Villa del Prado. La actividad se extiende a Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, y a Monesterio, en Badajoz.

Carteles y horarios de los festejos de hoy, viernes 11 de septiembre:

Corridas de toros:

Albacete (18:00 horas): Toros de Daniel Ruiz Yagüe para Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón.

Valladolid (18:00 horas): Toros de El Vellosino para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y David de Miranda.

Salamanca (18:00 horas): Toros de Montalvo para José María Manzanares, Daniel Luque y Borja Jiménez.

Pozuelo de Alarcón, Madrid (18:30 horas): Toros de El Sierro y Valdefresno para Alejandro Mora, Álvaro Burdiel y Román.

Novilladas: