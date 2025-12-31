El Ministerio de Trabajo ha oficializado un permiso laboral que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días con el 100 % del salario en caso de condiciones meteorológicas extremas —lluvias intensas, nieve, inundaciones o alertas graves— que impidan el desplazamiento seguro al puesto de trabajo.



La reciente modificación normativa —contenida en el decreto aprobado en respuesta a los efectos de la DANA de 2024— incorpora al estatuto de los trabajadores un nuevo derecho: el denominado permiso climático. Este permite la ausencia retribuida durante un máximo de cuatro días si las condiciones meteorológicas extremas impiden que el trabajador acceda al centro de trabajo o supone un riesgo para su seguridad.

La medida se aplica cuando las autoridades activan alertas meteorológicas —naranja o roja— por lluvia, nieve, inundaciones, viento, olas de calor u otros fenómenos severos, y no es posible trabajar de forma remota. En esos casos, la ausencia queda totalmente retribuida, con cotización incluida y sin penalización salarial.

El permiso climático busca proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, evitando que tengan que desplazarse bajo condiciones peligrosas. Además, pretende reconocer el impacto creciente del cambio climático en la vida laboral y adaptarse a eventos extremos cada vez más frecuentes.

Desde su aprobación, el Ministerio de Trabajo ha aclarado que la medida no es un privilegio, sino un derecho: en situaciones de emergencia, la prioridad es garantizar la integridad de los trabajadores. Las empresas, por su parte, deben respetar este derecho y no exigir la recuperación de los días, salvo que se pacte lo contrario en convenios laborales.

Qué debe saber un trabajador

El permiso cubre hasta cuatro días retribuidos cuando hay alertas meteorológicas graves.

No se exige recuperación de los días ni pérdida de salario.

Es válido cuando el desplazamiento al trabajo sea peligroso o imposible, no cuando simplemente hay mal tiempo.

Las empresas deben respetar el permiso; denegarlo puede implicar sanciones.



Con esta nueva regulación, España adapta su normativa laboral a la realidad del clima y del cambio climático. El “permiso climático” reconoce que eventos extremos pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es una apuesta por la protección laboral, la prevención de riesgos y la corresponsabilidad frente a fenómenos cada vez más frecuentes.