El Ministerio de Trabajo ha oficializado un permiso laboral que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días con el 100 % del salario en caso de condiciones meteorológicas extremas —lluvias intensas, nieve, inundaciones o alertas graves— que impidan el desplazamiento seguro al puesto de trabajo.
La reciente modificación normativa —contenida en el decreto aprobado en respuesta a los efectos de la DANA de 2024— incorpora al estatuto de los trabajadores un nuevo derecho: el denominado permiso climático. Este permite la ausencia retribuida durante un máximo de cuatro días si las condiciones meteorológicas extremas impiden que el trabajador acceda al centro de trabajo o supone un riesgo para su seguridad.
La medida se aplica cuando las autoridades activan alertas meteorológicas —naranja o roja— por lluvia, nieve, inundaciones, viento, olas de calor u otros fenómenos severos, y no es posible trabajar de forma remota. En esos casos, la ausencia queda totalmente retribuida, con cotización incluida y sin penalización salarial.
El permiso climático busca proteger la salud y la seguridad de los trabajadores, evitando que tengan que desplazarse bajo condiciones peligrosas. Además, pretende reconocer el impacto creciente del cambio climático en la vida laboral y adaptarse a eventos extremos cada vez más frecuentes.
Desde su aprobación, el Ministerio de Trabajo ha aclarado que la medida no es un privilegio, sino un derecho: en situaciones de emergencia, la prioridad es garantizar la integridad de los trabajadores. Las empresas, por su parte, deben respetar este derecho y no exigir la recuperación de los días, salvo que se pacte lo contrario en convenios laborales.
Qué debe saber un trabajador
- El permiso cubre hasta cuatro días retribuidos cuando hay alertas meteorológicas graves.
- No se exige recuperación de los días ni pérdida de salario.
- Es válido cuando el desplazamiento al trabajo sea peligroso o imposible, no cuando simplemente hay mal tiempo.
- Las empresas deben respetar el permiso; denegarlo puede implicar sanciones.
Con esta nueva regulación, España adapta su normativa laboral a la realidad del clima y del cambio climático. El “permiso climático” reconoce que eventos extremos pueden poner en riesgo la seguridad de los trabajadores. Es una apuesta por la protección laboral, la prevención de riesgos y la corresponsabilidad frente a fenómenos cada vez más frecuentes.