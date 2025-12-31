Dos operaciones millonarias —una en aviación civil y otra en defensa— evidencian el avance del capital turco en sectores estratégicos de la economía española, consolidando una presencia creciente de Ankara en el país.



El impulso de negocios turcos en España se ha materializado recientemente con dos movimientos destacados. Primero, la entrada de Turkis Airline en el capital de Air Europa, con una participación cercana al 26 % tras una inversión de unos 300 millones de euros, lo que abre nuevas puertas en el mercado de aviación civil.

En paralelo, la alianza entre Airbus y Turkis Aerospace Industries (TAI) ha sido la ganadora de un contrato multimillonario —valorado en 2.600 millones de euros— para proveer al Ejército del Aire y del Espacio español del nuevo sistema de entrenamiento y modernización. Este acuerdo, que incluye aeronaves de entrenamiento avanzado, simuladores, y un sistema logístico, representa un salto cualitativo en la colaboración industrial entre ambos países.

Estas dos operaciones, aunque diferentes —una en el ámbito civil, otra en defensa— comparten un patrón: muestran cómo Turquía logra posicionarse en sectores estratégicos dentro de España mediante inversiones, alianzas industriales y presencia de capital extranjero. El movimiento no solo tiene dimensión económica, sino también geopolítica, dado el carácter sensible de la defensa y la aviación.

Este fenómeno no es aislado. En los últimos años, España y Turquía han reforzado sus relaciones económicas, firmando memorandos de entendimiento que promueven inversiones conjuntas, colaboración tecnológica e intercambio comercial en sectores como energía, infraestructura, tecnología y movilidad.

Qué significa esta ofensiva turca en España

Mayor influencia turca en sectores clave como transporte, defensa y aviación.

Nueva dinámica de inversiones internacionales, que reconfigura alianzas industriales tradicionales en España.

Impulso al tejido empresarial y tecnológico gracias a la colaboración entre empresas españolas, europeas y turcas.

Debate sobre dependencia exterior, soberanía industrial y control estratégico cuando participan capitales foráneos en infraestructuras sensibles.



La reciente ofensiva de empresas e inversiones turcas en España marca un momento de transformación en la estructura industrial y económica del país. Con presencia en aviación civil, defensa y alianzas estratégicas, Turquía se consolida como socio clave. Sin embargo, este avance también plantea preguntas sobre soberanía, control y el equilibrio entre inversión extranjera y seguridad nacional.