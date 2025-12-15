Una tragedia ha conmovido a Colombia tras un fatal accidente de autobús escolar que dejó al menos 17 muertos y 20 heridos. El siniestro ocurrió en una zona rural del norte del país, mientras un grupo de estudiantes regresaba de una excursión, lo que ha despertado un profundo dolor en la comunidad.

El accidente se registró durante la madrugada del domingo, cuando el autobús que transportaba a 40 estudiantes del grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello cayó por un acantilado. Los estudiantes se encontraban volcados en celebraciones tras su graduación, la cual había tenido lugar en las playas caribeñas de Sucre.

Las causas del accidente aún son objeto de investigación, pero inicialmente se ha confirmado que el autobús tomó un rumbo equivocado, lo que resultó en la caída del vehículo entre las localidades de Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se ha pronunciado sobre la situación, manifestando que de los 20 heridos, seis personas fueron trasladadas a Medellín, siendo tres de ellas reportadas en estado crítico. «Hoy es un día muy triste para Antioquia. Una excursión de jóvenes celebrando su graduación ha terminado en tragedia», agregó el gobernador.

Después de la noticia del accidente, el Liceo Antioqueño rindió homenaje a sus estudiantes fallecidos al publicar en Instagram fotografías de los jóvenes que perdieron la vida. Además, la Alcaldía de Bello ha decidido suspendieron el encendido del alumbrado navideño previsto para ese fin de semana, optando en su lugar por instalar un tótem en honor a cada una de las víctimas.

Las redes sociales también se han visto impactadas, con los perfiles del Liceo, del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en tonos grises y con cintas negras, como símbolo de luto por las vidas perdidas. La alcaldesa de Bello, Lorena González, expresó sus condolencias y aclaró que la excursión fue organizada por los propios estudiantes y no por las autoridades educativas.

Las reacciones no se hicieron esperar y el presidente colombiano, Gustavo Petro, envió su pésame a las familias de las víctimas. «No me gusta que los jóvenes mueran, menos cuando están de celebración. Lamento mucho esta situación y pienso en sus familias», escribió en su cuenta de X, mostrando la tristeza que ha embargado al país.

Por otro lado, diversos líderes políticos expresaron su dolor ante esta tragedia, incluyendo a expresidentes como Álvaro Uribe e Iván Duque, quienes utilizaron sus plataformas para enviar mensajes de apoyo y condolencias a las familias afectadas. Esta tragedia no solo ha impactado a aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, sino a un país entero que llora la pérdida de un futuro lleno de esperanza.

La situación subraya la importancia de la seguridad en el transporte escolar y la necesidad de establecer regulaciones más estrictas para prevenir que desgracias de esta índole vuelvan a ocurrir. Este evento trágico también nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo un momento de alegría puede transformarse en un luto inimaginable.