La Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania vigila la aparición de una nueva organización terrorista islámica a la que atribuye una creciente actividad violenta contra instituciones judías y estadounidenses en Europa. El grupo, denominado Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados y conocido por las siglas HAYI, estaría vinculado, según los servicios de inteligencia alemanes, a una red chií iraquí.

La alerta llega en un contexto de aumento de la preocupación por la seguridad de centros judíos, sedes diplomáticas y objetivos vinculados a Estados Unidos en varios países europeos.

Qué es HAYI, el nuevo grupo bajo vigilancia en Alemania

Según la información difundida por la BfV, los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior alemán, HAYI utiliza canales del ámbito extremista chií y proiraní en redes sociales para difundir sus actividades y lanzar amenazas contra los que denomina “enemigos del Islam” en Europa.

La organización habría comenzado a cobrar notoriedad a partir del pasado 9 de marzo, cuando se registró un aumento de ataques contra instituciones judías y estadounidenses en distintos países europeos.

Ataques nocturnos contra objetivos judíos y estadounidenses

La inteligencia alemana señala que los ataques atribuidos a este entorno se han producido principalmente durante la noche o a primera hora de la mañana. Hasta el momento, no se han registrado daños personales, aunque sí se han producido acciones violentas, especialmente incendios provocados.

Los incidentes se han concentrado sobre todo en Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, según la información manejada por las autoridades alemanas.

Alemania alerta de una posible escalada

Uno de los puntos que más preocupa a la BfV es el mensaje lanzado por HAYI sobre su futura actividad. Según los servicios de inteligencia alemanes, el grupo ha advertido de que no se limitará a “simples” ataques y que, a largo plazo, podría recurrir a medios más peligrosos.

Esa evolución potencial ha llevado a las autoridades a reforzar la vigilancia sobre la organización y sus canales de propaganda, especialmente en redes sociales y espacios vinculados al extremismo chií y proiraní.

Una red presuntamente vinculada al extremismo chií

La BfV sospecha que HAYI estaría organizada por una red chií iraquí, aunque la investigación continúa abierta. Por el momento, las autoridades alemanas no han ofrecido más detalles sobre la estructura interna del grupo, sus miembros o su posible conexión operativa con otros actores extremistas.

La referencia al entorno proiraní añade una dimensión geopolítica a la alerta, en un momento de tensión creciente en Oriente Medio y de especial vigilancia sobre posibles repercusiones en territorio europeo.

Europa refuerza la vigilancia antiterrorista

La aparición de HAYI se suma a la preocupación de los servicios de seguridad europeos por el aumento de amenazas contra comunidades judías, intereses estadounidenses e instituciones diplomáticas. Los ataques registrados hasta ahora no han causado víctimas, pero la advertencia de una posible escalada obliga a mantener un seguimiento estrecho.

Alemania, a través de la BfV, mantiene bajo observación al grupo y sus actividades digitales, con el objetivo de anticipar posibles ataques y coordinarse con otros países europeos afectados.