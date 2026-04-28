La Marina mexicana ha asestado un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, considerado por las autoridades como uno de los principales mandos del CJNG y posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, tras su muerte el pasado febrero. La captura se produjo en el estado de Nayarit, en una operación de alta precisión que, según las primeras informaciones, se desarrolló sin intercambio de disparos.

Quién es ‘El Jardinero’, el capo detenido en Nayarit

Audias Flores Silva, conocido también como ‘El Comandante’ o ‘El Mata Jefes’, estaba identificado como uno de los hombres fuertes del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona del Pacífico mexicano. Las autoridades lo vinculan con la gestión de laboratorios clandestinos, rutas de tráfico de drogas y operaciones del grupo criminal en estados como Jalisco y Nayarit.

Estados Unidos también lo buscaba por presuntos delitos federales relacionados con narcotráfico, entre ellos conspiración para distribuir cocaína y heroína con destino al mercado estadounidense. Por información que facilitara su captura, el Gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares.

Un operativo con más de 500 efectivos

La detención de ‘El Jardinero’ fue resultado de un amplio despliegue de seguridad encabezado por fuerzas especiales de la Secretaría de Marina. De acuerdo con la información difundida por medios mexicanos y fuentes oficiales, el operativo incluyó más de 500 elementos, apoyo aéreo y labores de inteligencia prolongadas durante meses.

El arresto tuvo lugar en la zona de El Mirador, en Nayarit. Según las versiones publicadas, Flores Silva habría intentado ocultarse tras la intervención de las fuerzas federales, mientras parte de su estructura de seguridad trataba de distraer a los agentes.

Un golpe a la estructura del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’

La captura llega en un momento especialmente sensible para el CJNG, después de la muerte de ‘El Mencho’, líder histórico del grupo criminal. En ese escenario, ‘El Jardinero’ era señalado como uno de los perfiles con capacidad para disputar o asumir posiciones de mando dentro de la organización.

Analistas citados por Reuters consideran que la detención de Flores Silva puede tener un impacto relevante en las operaciones del cartel, especialmente por su papel en la estructura del Pacífico mexicano y en las redes de producción y distribución de drogas.

También cae su presunto operador financiero

La operación contra el CJNG no terminó con la captura de ‘El Jardinero’. Las autoridades mexicanas también detuvieron a César Alejandro N., alias ‘El Güero Conta’, señalado como presunto operador financiero de Flores Silva.

Las autoridades lo acusan de participar en el lavado de recursos procedentes de actividades ilícitas mediante empresas, testaferros y la adquisición de bienes como aeronaves, embarcaciones, viviendas, ranchos e inversiones en productoras de tequila. Su detención ha sido presentada como un golpe a la estructura económica del grupo criminal.

Reacción de Estados Unidos y México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la actuación de la Marina mexicana y subrayó la importancia de este tipo de operaciones para debilitar redes criminales transnacionales. La detención se produce en un contexto de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Tras el arresto, se registraron incidentes en distintas zonas de Nayarit, incluidos bloqueos e incendios atribuidos a represalias del crimen organizado. Las autoridades estatales aseguraron que la situación estaba bajo control, aunque se pidió a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

Una captura de alto impacto contra el narcotráfico mexicano

La detención de Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, representa una de las operaciones más relevantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación desde la muerte de ‘El Mencho’. Su presunto peso operativo, sus vínculos con rutas estratégicas del Pacífico y el interés de Estados Unidos en su extradición colocan esta captura entre los golpes más significativos recientes contra la estructura del CJNG.

El futuro inmediato del cartel dependerá ahora de cómo se reordenen sus mandos internos y de la capacidad de las autoridades mexicanas para sostener la presión sobre sus redes financieras, logísticas y territoriales.