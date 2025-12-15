Hoy, 15 de diciembre, la borrasca Emilia continúa afectando el Levante y el sureste peninsular de España, dejando un pronóstico de lluvia intensa y condiciones climáticas extremas en diversas regiones. A medida que esta borrasca se desplaza hacia el este, se espera que un nuevo frente atlántico ingrese por el noroeste, lo que provocará chubascos localmente fuertes hacia el final del día, especialmente en las áreas del noroeste y el Estrecho de Gibraltar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo que se mantendrá activo hasta las 6:00 horas de mañana para varios municipios afectados por fuertes lluvias. Los lugares en alerta incluyen el Valle de Almanzora, la región de los Vélez, el Levante almeriense, así como el sur de Valencia y los municipios murcianos de Guadalentín, Águilas y Lorca. Estas lluvias intensas pueden venir acompañadas de tormentas, lo que incrementa aún más el riesgo en estas áreas.

Además de las alertas rojas, también hay avisos amarillos en las provincias de Huesca y Teruel debido a las lluvias, y en León, Valladolid y Zamora por la presencia de nieblas densas. En Cataluña, se prevén fuertes tormentas, mientras que A Coruña debe estar atenta a fenómenos costeros y precipitaciones. La alerta naranja se declara en Castellón por la probabilidad de lluvias torrenciales, y se activa un aviso amarillo para la provincia de Alicante.

El paso de la borrasca Emilia ha dejado ya una treintena de incidentes reportados en Andalucía, siendo la provincia de Almería la más afectada durante el fin de semana. Uno de los eventos más trágicos ocurrió en Melilla, donde la Guardia Civil localizó un cadáver arrastrado por el fuerte temporal de levante en la playa de San Lorenzo.

Las intensas precipitaciones han causado el desbordamiento de ríos y problemas de circulación en muchas carreteras, especialmente en la red secundaria que incluye municipios como Pulpí, Cuevas del Almanzora y Lubrín, donde varios ríos de ramblas han incrementado su caudal, generando complicaciones en el tránsito.

Para hoy, se anticipan los mayores acumulados de lluvia en el oeste de Galicia, en el Estrecho de Gibraltar, en la costa de Alborán y en el Levante, donde las precipitaciones podrían ser muy fuertes y persistentes en las primeras horas del día. Con el transcurso de las horas, se espera que las lluvias se desplacen hacia el noreste del país, aunque con una disminución de la intensidad.

Se prevé también la posibilidad de tormentas con granizo en áreas mediterráneas, y no se descarta la formación de mangas marinas. En las zonas montañosas del norte, la nieve será un elemento a tener en cuenta, especialmente a altitudes por encima de los 1.400 a 1.600 metros.

La actividad académica se ha visto gravemente interrumpida, ya que 14 municipios en Valencia y Castellón han decidido suspender las clases de forma temporal debido a la alerta meteorológica. Esto afecta un total de 78.744 estudiantes, de los cuales 69.609 se encuentran en la provincia de Valencia.

El cierre se ha decretado en 13 municipios de Valencia, así como en varias pedanías de la ciudad afectadas por la situación. En Castellón, el cierre se ha producido en el municipio de Vila-real, afectando a unos 9.135 alumnos. En la ciudad de Valencia, el Cecopal ha acordado la suspensión de la docencia en centros educativos de zonas inundables y en comunidades afectadas anteriormente por inundaciones.

Frente a esta situación, el 112 ha recomendado a los ciudadanos que eviten desplazamientos innecesarios y que actúen con precaución. Si es inevitable viajar, se aconseja estar informado sobre el estado de las carreteras y seguir las indicaciones de las autoridades. En caso de lluvia intensa, se debe reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, evitando cruzar áreas inundadas. También es recomendable preparar un kit de emergencia y saber cómo actuar ante lluvias torrenciales.

Finalmente, se recuerda a la población que, en caso de una repentina crecida de agua, se debe abandonar el vehículo cuando el agua supera el eje de la rueda e intentar no estacionarse cerca de cauces de ríos. Además, durante tormentas, es mejor evitar refugiarse bajo árboles y objetos metálicos que puedan atraer rayos. En zonas costeras, se debe tener precaución al caminar cerca del mar, ya que el oleaje puede ser muy peligroso.