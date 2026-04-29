La guerra en Irán mantiene la tensión en Oriente Medio y en los mercados internacionales, con el estrecho de Ormuz como principal foco estratégico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Teherán ha trasladado a Washington que se encuentra en “estado de colapso” y que quiere reabrir Ormuz “lo antes posible”, aunque no precisó quién habría enviado ese mensaje y no hubo una respuesta inmediata de las autoridades iraníes.

La crisis entra así en una nueva fase, marcada por el bloqueo marítimo, las dudas sobre las negociaciones nucleares, la presión económica sobre Irán y el impacto directo sobre el comercio energético mundial.

Trump prepara un bloqueo más largo contra Irán

Estados Unidos estaría preparando una prolongación del bloqueo a Irán. Según The Wall Street Journal, Trump ha dado instrucciones a sus asesores para mantener la presión económica sobre Teherán y sobre sus exportaciones de petróleo, interrumpiendo el tráfico marítimo hacia y desde los puertos iraníes.

La medida busca forzar concesiones en materia nuclear, pero también aumenta el riesgo de un encarecimiento sostenido de la energía y de nuevas tensiones en el Golfo Pérsico. El propio Trump se ha mostrado insatisfecho con la última propuesta iraní, que planteaba reabrir Ormuz sin abordar de forma inmediata garantías sobre su programa nuclear.

EEUU intercepta buques para hacer cumplir el bloqueo

El Comando Central de Estados Unidos informó de la interceptación del buque M/V Blue Star III, sospechoso inicialmente de dirigirse a un puerto iraní. Tras la inspección, las fuerzas estadounidenses lo liberaron al comprobar que su itinerario no incluía una escala en Irán. Según Centcom, hasta ahora 39 barcos han sido desviados para garantizar el cumplimiento del bloqueo.

Esta presión naval confirma que Washington mantiene una estrategia de control marítimo en torno a Irán, aunque el coste logístico y económico de la medida empieza a notarse en las rutas comerciales.

La ONU activa rutas terrestres alternativas por la crisis de Ormuz

La Comisión Económica de la ONU para Europa ha anunciado un observatorio en línea para facilitar el transporte terrestre de mercancías en Oriente Medio ante el bloqueo del estrecho de Ormuz. El objetivo es mejorar la planificación de corredores alternativos por tierra en el Golfo, donde el flujo de mercancías ha aumentado de forma notable desde el inicio de la crisis.

El transporte por carretera entre países como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait y puertos saudíes del mar Rojo se ha disparado ante la reducción del tráfico marítimo por Ormuz. La ONU busca con esta herramienta aportar información actualizada sobre rutas, fronteras y trámites aduaneros para evitar nuevos cuellos de botella.

Japón celebra el paso de un petrolero por Ormuz

En paralelo, Japón ha calificado como un éxito diplomático el paso por Ormuz de un buque vinculado a la petroquímica Idemitsu Kosan, cargado con dos millones de barriles de crudo, según fuentes gubernamentales citadas por NHK. Para Tokio, el tránsito de este petrolero supone un alivio parcial, aunque las autoridades niponas mantienen la presión diplomática para garantizar la libertad de navegación.

Ormuz es una vía clave para el suministro mundial de petróleo, por lo que cualquier cierre o restricción prolongada tiene consecuencias inmediatas sobre los precios energéticos y la inflación.

Hizbulá mata a un contratista israelí en el sur del Líbano

La guerra también mantiene abierto el frente del Líbano. Un dron explosivo de Hizbulá mató a un contratista civil del Ministerio de Defensa israelí que trabajaba con maquinaria de ingeniería en la zona de Aitaroun, cerca de Bint Jbeil. En el ataque resultó herido también su hijo, según medios israelíes y agencias internacionales.

El episodio se produce en un contexto de alto el fuego frágil entre Israel y Líbano, con ataques cruzados y operaciones israelíes en el sur libanés. Reuters ya había advertido de que Hizbulá considera “sin sentido” la tregua por la continuidad de las acciones militares israelíes en la zona.

El impacto económico llega a España: la inflación baja al 3,2%

La guerra en Oriente Medio también condiciona la evolución de los precios en España. El INE ha publicado este miércoles el avance del IPC de abril, que sitúa la inflación anual en el 3,2%, dos décimas menos que en marzo. La inflación subyacente baja una décima, hasta el 2,8%, mientras que la variación mensual del índice general es del 0,4%.

La moderación se explica principalmente por la bajada de la electricidad, aunque los combustibles siguen presionando al alza por el impacto del conflicto. Las rebajas fiscales aprobadas sobre energía y carburantes han amortiguado parte de esa subida.

Un conflicto sin salida inmediata

La guerra en Irán continúa atrapada entre el pulso militar, la presión económica y unas negociaciones que no terminan de desbloquearse. Trump quiere presentar cualquier acuerdo como una victoria estratégica, pero rechaza una reapertura de Ormuz que no incluya compromisos nucleares claros por parte de Teherán.

Mientras tanto, el bloqueo marítimo altera el comercio global, dispara la necesidad de corredores terrestres alternativos y mantiene en alerta a los países dependientes del crudo del Golfo. El estrecho de Ormuz se consolida como el punto crítico de una crisis que ya afecta a la seguridad regional, al transporte internacional y al bolsillo de los consumidores.