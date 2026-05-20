La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid abre de nuevo sus puertas este miércoles, 20 de mayo, para albergar una de las citas de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro 2026. El ciclo madrileño, considerado una de las ferias más importantes de España, continúa su desarrollo en el emblemático coso de la capital, donde se prevé la asistencia de más de 23.000 personas para presenciar el festejo de esta tarde, una jornada que ya ha colgado el cartel de «no hay billetes» para las categorías principales.

Cartel de toreros y ganadería para hoy en Madrid

El cartel para este miércoles presenta una terna que combina legado y promesa sobre el ruedo, reuniendo la trayectoria de profesionales consolidados con la ilusión de los primeros retos en la cátedra de Las Ventas. Los diestros encargados de trenzar el paseíllo hoy en la plaza de toros de Madrid son José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

Para esta ocasión, los tres espadas se encargarán de lidiar una corrida con toros pertenecientes a la ganadería de Saltillo. Este festejo toma el testigo de la programación oficial de la feria tras la celebración de la novillada de ayer, en la que participaron Mario Vilau y Julio Norte.

Horario y cómo ver la corrida de San Isidro en televisión y online

El inicio del festejo taurino en la Plaza de Toros de Las Ventas está programado para las ⏰ 19:00 horas, manteniendo de este modo el horario habitual establecido para las corridas de abono durante las jornadas del ciclo de la capital. La cita mide el pulso de la temporada de San Isidro, que se adentra en una de sus semanas centrales de actividad.

Los aficionados interesados en conocer dónde ver la retransmisión televisiva y online disponen de las opciones habituales de difusión del abono de la feria madrileña. El ciclo completo de San Isidro 2026, que comenzó el pasado 8 de mayo y se extenderá hasta el próximo 14 de junio, consta de un total de 28 festejos en la plaza madrileña, desglosados en 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores, estimando una afluencia total de medio millón de personas entre los meses de mayo y junio.

Precios de los abonos y próximas corridas en Las Ventas

La expectación por adquirir localidades para la Feria de San Isidro ha provocado que el papel se agote de forma rápida en las taquillas, tal y como ya sucedió previamente en las jornadas del 8 y del 9 de mayo. Las entradas disponibles para los festejos de la plaza de Madrid presentan una escala de precios oficiales que oscilan desde los 48 euros de las localidades más baratas hasta los 244 euros fijados para los puestos más privilegiados del coso.

La continuidad de la Feria de San Isidro tras la corrida de hoy miércoles se estructurará con las siguientes combinaciones oficiales durante las próximas jornadas de mayo:

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