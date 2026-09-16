El accidente aéreo ha tenido lugar en el barrio de Chatsworth, donde la aeronave ha impactado contra contenedores de carga y cuatro vehículos antes de ser sofocado el fuego por los bomberos

Tres personas han muerto y otra ha resultado herida este martes tras estrellarse un helicóptero en las afueras de Los Ángeles, en el estado de California. El accidente aéreo ha provocado un incendio en la zona de impacto que ha afectado a varios contenedores de carga y a cuatro vehículos, según ha informado el Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés). Los servicios de emergencia han logrado extinguir las llamas, que han originado una densa y alta columna de humo visible desde distintos puntos del entorno.

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El suceso se ha producido en el barrio de Chatsworth, ubicado en la zona periférica de la ciudad estadounidense. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el cuerpo de bomberos, los efectivos sanitarios y de rescate desplazados hasta el lugar confirmaron el fallecimiento de tres de los ocupantes en el propio punto del siniestro. Asimismo, una cuarta persona herida ha sido evacuada y trasladada de urgencia a un centro hospitalario local, sin que las autoridades hayan facilitado detalles adicionales sobre la gravedad o el estado en el que se encuentra.

Investigación de las causas del accidente aéreo

En relación con los motivos del siniestro y la operativa de la aeronave, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles no ha aportado datos oficiales sobre la causa del impacto ni sobre el cometido exacto que realizaba el aparato en el momento del choque. No obstante, medios de comunicación locales han reportado que la aeronave siniestrada pertenecía a un medio de prensa.

Tras la extinción del fuego y la atención a los afectados, los hechos han quedado bajo el análisis de los organismos competentes en materia de aviación civil e investigación de accidentes en Estados Unidos. El propio cuerpo de bomberos ha precisado que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) asumen la investigación formal para esclarecer las circunstancias y determinar las causas que han provocado el accidente del helicóptero.