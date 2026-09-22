En un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia clara a Irán y otras naciones. Trump afirmó que Estados Unidos no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano y, de ser necesario, utilizará su poderío militar sin igual.

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El discurso de Trump se produjo el 22 de septiembre de 2026, en un contexto de tensiones internacionales y debates sobre el poder global. Durante su intervención, Trump dejó claro que su administración está dispuesta a tomar medidas drásticas para proteger los intereses estadounidenses.

El secretario general saliente de la ONU, Antonio Guterres, también intervino en la Asamblea, destacando que las crisis mundiales actuales son esencialmente una cuestión de poder. Guterres cuestionó a los líderes mundiales sobre cómo se ejerce el poder y si se hará de manera responsable hacia las generaciones futuras.

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Guterres subrayó que el poder militar y económico por sí solos no garantizan la paz ni la estabilidad, y abogó por un mundo multipolar interconectado que permita una resolución de problemas más equilibrada y representativa. Su discurso fue una de sus últimas intervenciones en el cargo.

La respuesta de Trump, minutos después, fue contundente, reafirmando el uso del poder estadounidense en la arena internacional. La Asamblea General de la ONU se ha convertido en un escenario donde se discuten temas cruciales sobre el poder y su impacto en el orden internacional.