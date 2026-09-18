El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende mantener un encuentro bilateral con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Se trataría de la primera reunión entre mandatarios de ambos países en más de una década.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea reunirse la próxima semana con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según ha informado el medio estadounidense Axios. El encuentro se produciría al margen de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde Trump intervendrá el martes.

De concretarse la cita, supondría el primer contacto oficial entre los máximos dirigentes de Washington y Caracas desde 2015, cuando Barack Obama y Nicolás Maduro coincidieron en la Cumbre de las Américas en Panamá. La iniciativa tiene lugar tras el cambio de escenario político motivado por la captura de Maduro en enero de este año por parte de Estados Unidos y la posterior asunción de la jefatura de Estado por parte de Rodríguez.

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Tras este relevo, la Administración estadounidense reconoció al nuevo Ejecutivo de la hasta entonces vicepresidenta y procedió a restablecer los vínculos diplomáticos que permanecían rotos desde 2019. Ambas partes sellaron recientemente un acuerdo en materia energética que otorga a Estados Unidos la gestión del 20 % de las reservas de crudo de la nación suramericana.

La agenda internacional de Trump durante el evento multilateral incluye también sesiones de trabajo centradas en la situación bélica en Irán y reuniones con representantes de los países del golfo Pérsico.