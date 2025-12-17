El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido ampliar significativamente la lista de países cuyos ciudadanos enfrentan restricciones para ingresar a territorio estadounidense. Esta decisión se toma en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional, especialmente después de un ataque que ha conmocionado a la nación.

La medida ahora incluye a ciudadanos de siete países, enfocados en países de África y Oriente Medio. Dentro de los afectados se encuentran aquellos que poseen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Nacional Palestina, lo que complica aún más las posibilidades de entrada para las personas de esa región.

Los recientes eventos, como un atentado en Washington perpetrado por un asilado afgano que resultó en la muerte de un miembro de la Guardia Nacional, han motivado la adopción de esta política más estricta. Trump ha señalado que es su deber proteger la seguridad de los estadounidenses de cualquier posible amenaza.

La nueva orden ejecutiva, firmada el pasado martes, establece la prohibición total de entrada a Estados Unidos para los ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. Estas restricciones se justifican bajo el argumento de «motivos de seguridad nacional».

El enfoque de la administración Trump hacia la inmigración ha sido objeto de numerosos debates y controversias. La disposición también prohíbe el ingreso de personas que utilicen documentos de viaje de la Autoridad Nacional Palestina, una medida que ya había sido anticipada tras la negación de visados para funcionarios palestinos que querían asistir a eventos internacionales en Nueva York.

Además de la prohibición de estos siete países, se han impuesto restricciones parciales a otras naciones. En total, 15 países adicionales enfrentarán limitaciones en la entrada de sus ciudadanos, incluyendo a Angola, Nigeria y Cuba, entre otros.

En junio del año pasado, Trump había implementado un veto que afectaba a 12 países, muchos de los cuales aún se encuentran en esta lista negra de restricciones. Estos incluyen naciones con situaciones políticas complejas y donde se han reportado violaciones de derechos humanos.

La administración argumenta que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad nacional, ya que existen dudas sobre la capacidad de los sistemas de vigilancia y verificación de antecedentes en estos países. Trump ha indicado que la falta de información adecuada sobre estos individuos es una razón suficiente para limitar su acceso a EE.UU.

A pesar de la controversia que rodea estas decisiones, el gobierno mantiene su posición, manifestando que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es la prioridad. Asimismo, la administración ha enfrentado varios desafíos legales en sus intentos de implementar políticas restrictivas en inmigración.