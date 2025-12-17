La guerra en Ucrania alcanza hoy su día 1.390 desde que comenzó la invasión del país por parte de Rusia. Este conflicto ha continuado generando preocupación en la comunidad internacional y afectando la vida de miles de civiles. A continuación, se presentan las últimas noticias y análisis sobre la situación actual.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha desestimado las exigencias de Ucrania en cuanto a las garantías de seguridad que requiere su nación. Las tensiones entre ambos países siguen aumentando, y la posición de Moscú parece ser firme frente a posibles concesiones en el contexto de la guerra.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, ha declarado que cuenta con un documento que avala las garantías de seguridad ofrecidas por sus aliados, lo que refleja la búsqueda de apoyo internacional para contrarrestar la agresión rusa. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y compleja.

Uno de los puntos críticos en este conflicto ha sido la central nuclear de Zaporiyia. Rusia ha informado que la planta está funcionando bajo una sola línea eléctrica externa, lo que representa un riesgo significativo, dado el contexto de los enfrentamientos en la región.

Desde las Naciones Unidas, se ha denunciado la «cada vez más insoportable situación» que enfrentan los civiles en Ucrania, destacando el sufrimiento que continúan soportando casi cuatro años después del inicio de la invasión. Esta declaración subraya la urgencia de encontrar una solución pacífica.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha advertido que aunque se están realizando esfuerzos diplomáticos, el conflicto se intensifica, provocando un aumento en las muertes y lesiones entre la población civil. Según sus declaraciones, las bajas civiles han incrementado un 24% en los últimos meses en comparación con el año anterior.

A pesar de los llamados a una tregua durante la Navidad, el Kremlin ha dejado claro que no consideran la opción de una pausa en el combate. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, afirmó que una tregua podría permitir a Ucrania reagruparse y continuar la guerra, lo que refleja la absolutely unwillingness de Rusia a ceder terreno.

En una nueva alerta, el alcalde de Kiev, Vitaly Klichkó, ha anunciado que las defensas antiaéreas de la capital han sido activadas debido a una posible amenaza de ataque con drones por parte de Rusia. Esto pone de manifiesto la continua preocupación por la seguridad en la región y la necesidad de mantenerse alerta ante nuevas agresiones.