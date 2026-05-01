El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en duda la presencia militar estadounidense en Europa, esta vez apuntando directamente a España e Italia. El motivo principal es la falta de apoyo de ambos países en el conflicto con Irán y las restricciones impuestas al uso de recursos estratégicos.
Las Claves del Conflicto
- Falta de cooperación en Irán: Washington recrimina a Madrid y Roma su negativa a enviar tropas al Estrecho de Ormuz, el cierre de sus espacios aéreos y la prohibición de usar las bases militares estadounidenses en sus territorios para realizar bombardeos.
- El reproche de Trump: El mandatario estadounidense argumenta que EE.UU. apoyó a Europa con la crisis de Ucrania y que ahora los aliados «no están ahí» cuando se les necesita.
- La tensión con Alemania: Esta nueva advertencia llega tras duras críticas previas al canciller alemán, Friedrich Merz, quien cuestionó la estrategia de EE.UU. en Irán, rompiendo la sintonía que inicialmente buscaba con la Casa Blanca.
Gravedad y Alcance de las Amenazas
- Una estrategia de presión habitual: Aunque Trump utiliza estas declaraciones como herramienta de negociación e intimidación para forzar a sus aliados a ceder, los analistas recuerdan que no es una amenaza vacía.
- Antecedentes: Durante su primer mandato ya redujo la presencia militar en Alemania, reflejando un cambio de prioridades en la política de defensa de EE.UU. hacia Asia y Oriente Próximo.
- Posibles represalias: Además de la reubicación de tropas a países más afines, se han filtrado documentos del Pentágono que barajan retirar el apoyo diplomático en asuntos de soberanía nacional e imponer sanciones comerciales.