El presidente de EE. UU. califica al Pontífice de «débil con el crimen» y critica su mediación en conflictos internacionales como Irán y Venezuela.

WASHINGTON / CIUDAD DEL VATICANO – La relación entre la Casa Blanca y el Vaticano ha alcanzado un punto de ruptura sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una ofensiva verbal contra el Papa León XIV, elevando la tensión diplomática a niveles históricos tras acusar al líder religioso de interferir en la agenda de seguridad nacional estadounidense y de favorecer posturas de la «izquierda radical».

Un choque frontal por el arsenal nuclear

El detonante principal de este nuevo enfrentamiento ha sido la firme postura del Pontífice respecto al desarme y la mediación en Oriente Medio. Trump, fiel a su estilo directo, utilizó su red social Truth Social y declaraciones posteriores ante la prensa para marcar una línea roja:

«No nos gusta que diga que está bien tener un arma nuclear. No queremos un Papa que justifique que Irán tenga armas nucleares ni que cuestione las decisiones de este gobierno», afirmó el mandatario.

Trump fue más allá al calificar a León XIV —de origen estadounidense— como «terrible en política exterior» y sugirió que su elección como sucesor de Pedro fue una maniobra estratégica para contrarrestar su influencia política en el continente americano.

El Vaticano apuesta por el diálogo; Trump por la fuerza

La fricción surge a raíz de los recientes mensajes del Papa, quien ha instado a las potencias mundiales a abandonar la «exhibición de fuerza» y sustituirla por la diplomacia. Aunque León XIV no mencionó directamente a Washington, sus críticas a la escalada bélica en regiones como Venezuela e Irán fueron interpretadas por la administración Trump como un ataque directo a su soberanía.

La postura del Papa: Priorizar la mediación y frenar la violencia global.

Priorizar la mediación y frenar la violencia global. La respuesta de Trump: Exigir al Vaticano que deje de «complacer» a sectores progresistas y se mantenga al margen de las estrategias militares de EE. UU.

Un conflicto que trasciende lo religioso

Lo que comenzó como una diferencia de matices sobre justicia social se ha transformado en un choque geopolítico. Analistas señalan que el hecho de que el Papa sea estadounidense añade una capa de complejidad al conflicto, ya que Trump percibe sus llamamientos a la paz como una interferencia doméstica.

Mientras el Vaticano mantiene su silencio institucional tras las descalificaciones, el mundo observa con cautela cómo las dos figuras más influyentes de Occidente se separan en un momento de extrema fragilidad internacional. La pregunta ahora es si esta brecha ideológica afectará las alianzas estratégicas en América Latina y el Golfo Pérsico.