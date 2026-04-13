El candidato a la presidencia de la CECE apuesta por la digitalización, la seguridad jurídica y una mirada fija en Europa para convertir a Ceuta en el «Mónaco» del Mediterráneo.

A pocos días de las elecciones en la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), el empresario Juan Goñi ha desglosado su hoja de ruta para el tejido productivo de la ciudad. En una entrevista concedida a El Pueblo de Ceuta, Goñi defiende una renovación profunda de la patronal, bajo la premisa de que Ceuta posee un potencial económico «bestial» que aún está por explotar.

Una Confederación «elitista» y de servicios

Para Goñi, la CECE debe dejar de ser una entidad generalista para centrarse exclusivamente en aportar valor real a sus asociados. Su propuesta pasa por convertir la organización en «casi un club privado» donde las empresas encuentren herramientas que no hallan en otros foros:

Ventanilla única: Facilitar los trámites burocráticos con la Administración.

Facilitar los trámites burocráticos con la Administración. Formación estratégica: Ayudar a los socios a competir en la contratación pública y a captar subvenciones europeas.

Ayudar a los socios a competir en la contratación pública y a captar subvenciones europeas. Captación de inversión: Trabajar junto a la Ciudad Autónoma para atraer empresas foráneas, aportando la «seguridad jurídica» que solo los empresarios pueden garantizar a sus colegas.

El modelo tecnológico como espejo

El candidato respalda plenamente la transición hacia una economía digital. Según Goñi, el sector tecnológico es el motor ideal para Ceuta al requerir poco espacio físico pero generar un alto consumo en el comercio y la hostelería local. «En Europa, cualquier ciudad en una situación singular como la de Ceuta es una ciudad rica», afirma tajante, comparando el horizonte de la ciudad con modelos de éxito como el de Mónaco.

Escepticismo ante la aduana y apuesta por la conectividad

Respecto a las relaciones comerciales con Marruecos, Goñi se muestra «bastante pesimista» sobre la apertura de la aduana comercial, señalando que los esfuerzos deben reorientarse definitivamente hacia la Península y el resto de Europa.

En materia de comunicaciones, el aspirante a presidir la CECE considera «viables» e imprescindibles nuevas fórmulas para abaratar el transporte:

La creación de una nueva línea marítima con Algeciras. La posibilidad de un ferry público que garantice precios bajos para incentivar el turismo. El refuerzo de las conexiones aéreas mediante nuevas compañías de helicópteros.

Optimismo frente al conflicto

Pese a las tensiones en la negociación colectiva de sectores como la hostelería o el comercio, Goñi aboga por un consenso equilibrado. «Los trabajadores son quienes defienden nuestros negocios», recuerda, insistiendo en que la prosperidad de Ceuta solo llegará si todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Comercio y la Confederación, «empujan» en la misma dirección.