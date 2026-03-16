La crisis en Oriente Medio ha entrado este lunes en una fase de guerra dialéctica y diplomática sin precedentes. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alimentaba las dudas sobre si el líder supremo de Irán sigue con vida, la Unión Europea marcaba una distancia histórica con Washington al rechazar de forma tajante su implicación militar en el conflicto.

La incógnita sobre Mojtaba Jameneí

Desde la Casa Blanca, Trump se refirió este lunes a los rumores que rodean a Mojtaba Jameneí, quien sucedió a su padre al inicio de las hostilidades. El presidente estadounidense afirmó que existen informaciones contradictorias sobre su estado tras los recientes bombardeos:

«Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna y hay quienes dicen que está muerto. No sabemos si está muerto«, declaró Trump, elevando la incertidumbre sobre la cadena de mando en Teherán.

Europa se planta: «Esta no es nuestra guerra»

El punto de ruptura más grave se ha producido en el terreno de las alianzas. Ante la presión de Trump para formar una coalición militar que reabra el estrecho de Ormuz —bloqueado desde hace una semana—, la respuesta de Bruselas ha sido un «no» rotundo.

Kaja Kallas (Alta Representante de la UE): Fue la más directa al replicar a las amenazas de Trump: «Esta no es la guerra de Europa» .

Fue la más directa al replicar a las amenazas de Trump: . Alemania: El ministro de Defensa, Boris Pistorius, rechazó el envío de buques de guerra, subrayando que Europa no inició este conflicto.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, rechazó el envío de buques de guerra, subrayando que Europa no inició este conflicto. Rechazo internacional: Potencias como Japón, Australia y Grecia también han confirmado que no enviarán efectivos navales al corredor, dejando a EE. UU. en una posición de relativo aislamiento en la zona.

Situación sobre el terreno: Datos clave del 16 de marzo

Frente Situación Actual Líbano Israel lanza una ofensiva terrestre «limitada» contra Hezbolá. Cifra de muertos: 900. Irán «Amplia oleada» de bombardeos por parte de la aviación israelí. Estrecho de Ormuz Cerrado de facto por ataques constantes; el comercio de crudo está en jaque. Energía La AIE autoriza liberar más reservas de petróleo para frenar la escalada de precios.

El «frente» del petróleo

Ante el bloqueo de Ormuz, el temor a un colapso energético global ha obligado a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a anunciar que los países miembros podrán liberar más crudo «si es necesario». Solo los Países Bajos han mostrado una postura más ambigua, afirmando que mantendrán la «mente abierta» ante posibles solicitudes de defensa en el estrecho.

Esta fractura transatlántica se produce en un momento crítico, con el ejército israelí expandiendo sus operaciones terrestres en el sur de Líbano y una Casa Blanca que parece quedarse sola en su estrategia de presión máxima.