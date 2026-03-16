Ni los premios, ni los deslumbrantes vestidos, ni los discursos de agradecimiento. La imagen que está dando la vuelta al mundo tras la 98.ª edición de los Premios Oscar es la de un Dolby Theatre desolado y cubierto de desechos. Lo que debía ser el templo del glamour se ha transformado, tras el cierre de puertas, en el escenario de la controversia.

Una fotografía compartida en redes sociales, que muestra el patio de butacas vacío pero inundado de botellas, cubos de palomitas y envases de comida, ha desatado una oleada de críticas contra la falta de civismo de las grandes estrellas de Hollywood.

«Ricos dejando basura para los pobres»

La reacción en plataformas como X (Twitter) e Instagram no se ha hecho esperar. Bajo el lema «la imagen de la vergüenza», miles de usuarios han denunciado el contraste entre los mensajes filantrópicos de los actores y su comportamiento real en el evento.

Críticas al clasismo: «Los ricos dejando su basura para que la recojan los pobres, como siempre», sentenciaba uno de los comentarios más virales, reflejando el malestar por el trabajo extra que este desorden supone para el personal de limpieza del teatro.

«Los ricos dejando su basura para que la recojan los pobres, como siempre», sentenciaba uno de los comentarios más virales, reflejando el malestar por el trabajo extra que este desorden supone para el personal de limpieza del teatro. Ironía en la red: Otros usuarios han optado por el sarcasmo, calificando a las celebridades de «seres superiores y refinados» mientras mostraban el estado deplorable de las instalaciones.

El ingenio de las redes: «Una botella tras otra»

La polémica también ha dado pie al humor negro. Haciendo referencia a la gran triunfadora de la noche, la película Una batalla tras otra, los internautas han rebautizado la gala como «Una botella tras otra», en clara alusión a los envases de cristal y plástico abandonados bajo los asientos.

Reflexión social: Expertos en redes sociales señalan que este incidente es un reflejo de un problema común en las salas de cine de todo el mundo, pero que en el caso de los Oscar cobra una dimensión mayor debido a la proyección internacional de los asistentes, quienes deberían «dar ejemplo».

Un cierre agridulce para Netflix

Este escándalo visual empaña ligeramente una noche histórica para plataformas como Netflix, que celebraba sus grandes éxitos en la gala. La imagen del Dolby Theatre lleno de basura sirve ahora como recordatorio de que, detrás de los focos y la alfombra roja, el comportamiento de la élite de Hollywood sigue estando bajo el escrutinio constante de un público que ya no perdona la falta de civismo.