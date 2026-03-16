La política española entra en una fase de alta intensidad tras los resultados electorales de Castilla y León. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este lunes una ofensiva política para presionar a Vox y forzar un entendimiento que permita la formación de gobiernos estables no solo en territorio castellano-leonés, sino también en Extremadura y Aragón.

Por su parte, Santiago Abascal ha recogido el guante, pero con una condición inamovible: Vox no será un apoyo externo, sino que formará parte de los consejos de Gobierno en las tres comunidades mencionadas si se alcanzan acuerdos programáticos sólidos.

Feijóo pide «dejar de jugar» con la gobernabilidad

Desde la Junta Directiva Nacional del PP, Feijóo ha reclamado «responsabilidad» a la formación de Abascal. El líder popular considera que no existen razones de fondo para el bloqueo y ha instado a Vox a centrarse en el programa del PP para evitar una parálisis institucional.

«Hoy nadie conoce ninguna objeción de fondo. Solo se han puesto excusas y creo que ya está bien», ha sentenciado Feijóo, buscando agilizar las investiduras de Mañueco, Azcón y Guardiola.

La estrategia de Vox: Negociación «pieza a pieza»

Abascal ha sido tajante al afirmar que su formación gobernará en las tres regiones. Sin embargo, fuentes de Vox aclaran que no habrá un pacto global: las negociaciones serán individualizadas por territorio, centrándose en medidas concretas, plazos y, sobre todo, garantías de cumplimiento.

Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco mantiene su preferencia por un gobierno en solitario, insistiendo en que «no se trata de sillones, sino de proyecto».

Alfonso Fernández Mañueco mantiene su preferencia por un gobierno en solitario, insistiendo en que «no se trata de sillones, sino de proyecto». Aragón y Extremadura: Jorge Azcón ha invitado a Vox a «mojarse» entrando en el Ejecutivo, mientras que María Guardiola ha reiterado que el acuerdo debería ser «fácil de lograr».

La izquierda, en estado de shock tras el hundimiento

Mientras el bloque de la derecha negocia cuotas de poder, el panorama a la izquierda del PSOE es de autocrítica y fragmentación: