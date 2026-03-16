La Primitiva, uno de los sorteos más emblemáticos y seguidos en nuestro país, regresa este lunes 16 de marzo de 2026 con un nuevo bote acumulado. Tras la jornada dominical, los aficionados a los juegos de azar gestionados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantienen viva la esperanza de acertar la combinación ganadora que les permita dar un giro radical a sus vidas.
La combinación oficial y el número reintegro correspondiente a este sorteo de lunes se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice la extracción de las bolas y el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora.
Resultado de La Primitiva de hoy, lunes 16 de marzo de 2026
- Números principales: 05 – 08 – 23 – 28 – 40 – 44
- Número complementario: 18
- Reintegro: 6
- Joker: 4 706 895
¿Cómo participar y qué debes tener en cuenta?
La Primitiva sigue siendo uno de los sorteos preferidos debido a su gran tradición y a la posibilidad de obtener premios millonarios. Para validar tu apuesta, recuerda las siguientes claves:
- Apuesta sencilla: Debes seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta ocho apuestas por boleto.
- Apuesta múltiple: Permite marcar más de seis números (hasta un máximo de once en el mismo bloque), lo que aumenta exponencialmente tus probabilidades de éxito.
- El Joker: Además, puedes optar por añadir el número «Joker» en tu boleto para optar a premios adicionales independientes de la combinación principal.
Información sobre cobros y caducidad
Si la suerte ha llamado a tu puerta esta noche, es fundamental seguir el procedimiento correcto para reclamar tu premio:
- Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes solicitar el cobro en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías.
- Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro de manera segura y confidencial.
- Caducidad: Recuerda que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo. ¡No dejes que se te pase el plazo!
Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.