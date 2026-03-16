La Primitiva, uno de los sorteos más emblemáticos y seguidos en nuestro país, regresa este lunes 16 de marzo de 2026 con un nuevo bote acumulado. Tras la jornada dominical, los aficionados a los juegos de azar gestionados por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) mantienen viva la esperanza de acertar la combinación ganadora que les permita dar un giro radical a sus vidas.

La combinación oficial y el número reintegro correspondiente a este sorteo de lunes se actualizarán en este mismo espacio en cuanto se realice la extracción de las bolas y el escrutinio oficial por parte de la entidad organizadora.

Resultado de La Primitiva de hoy, lunes 16 de marzo de 2026

Números principales: 05 – 08 – 23 – 28 – 40 – 44

05 – 08 – 23 – 28 – 40 – 44 Número complementario: 18

18 Reintegro: 6

6 Joker: 4 706 895

¿Cómo participar y qué debes tener en cuenta?

La Primitiva sigue siendo uno de los sorteos preferidos debido a su gran tradición y a la posibilidad de obtener premios millonarios. Para validar tu apuesta, recuerda las siguientes claves:

Apuesta sencilla: Debes seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta ocho apuestas por boleto.

Debes seleccionar seis números de una tabla del 1 al 49. Se pueden validar hasta ocho apuestas por boleto. Apuesta múltiple: Permite marcar más de seis números (hasta un máximo de once en el mismo bloque), lo que aumenta exponencialmente tus probabilidades de éxito.

Permite marcar más de seis números (hasta un máximo de once en el mismo bloque), lo que aumenta exponencialmente tus probabilidades de éxito. El Joker: Además, puedes optar por añadir el número «Joker» en tu boleto para optar a premios adicionales independientes de la combinación principal.

Información sobre cobros y caducidad

Si la suerte ha llamado a tu puerta esta noche, es fundamental seguir el procedimiento correcto para reclamar tu premio:

Premios inferiores a 2.000 euros: Puedes solicitar el cobro en cualquier punto de venta oficial de la Red Comercial de Loterías. Premios de 2.000 euros o más: Es obligatorio acudir a las entidades bancarias colaboradoras con SELAE para gestionar el cobro de manera segura y confidencial. Caducidad: Recuerda que todos los premios tienen una fecha de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente a la fecha de celebración del sorteo. ¡No dejes que se te pase el plazo!

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la publicación de estos resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) tras el escrutinio oficial.