El Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles, 7 de enero de 2026, a un anteproyecto de ley que transformará el mercado del crédito en España. La nueva normativa tiene como objetivo principal proteger a las familias del sobreendeudamiento mediante la limitación drástica de los tipos de interés en préstamos al consumo, tarjetas revolving y microcréditos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido la urgencia de esta medida para poner coto a las prácticas de plataformas digitales y entidades financieras que aplican costes excesivos a los consumidores más vulnerables.

Nuevos límites por tramos de importe

El sistema diseñado por el Ministerio de Economía establece un régimen general donde la TAE máxima se calculará sumando un margen adicional al tipo de interés medio del mercado. Los topes previstos, tomando como referencia los datos actuales, se estructuran de la siguiente manera:

• Para los préstamos de importes más pequeños, de hasta 1.500 euros, el límite se fija en 15 puntos porcentuales sobre el tipo medio, lo que situará el tope efectivo en el entorno del 15%.

• En los créditos de entre 1.500 y 6.000 euros, el margen será de 10 puntos porcentuales.

• Para importes superiores a 6.000 euros, la limitación será más estricta: un margen de 8 puntos si el vencimiento es inferior a ocho años, y de solo 6 puntos si el préstamo se alarga por encima de ese plazo.

Estos límites no serán estáticos, sino que el Banco de España se encargará de actualizarlos y publicarlos trimestralmente para adaptarlos a la realidad financiera de cada momento.

Medidas de choque inmediatas

Dada la complejidad de la tramitación parlamentaria, el Gobierno ha incluido una cláusula de aplicación urgente. Hasta que la ley entre plenamente en vigor, se establece un límite máximo transitorio del 22% para cualquier nueva operación. Este tope también será de obligado cumplimiento para la liquidación de las tarjetas revolving que ya están en manos de los ciudadanos, ofreciendo un alivio inmediato a los usuarios de este producto.

Además, la ley trae consigo una prohibición histórica: la eliminación de los microcréditos con plazos de devolución inferiores a tres meses. Con este movimiento, el Ejecutivo busca erradicar los préstamos «exprés» que a menudo atrapan a los usuarios en espirales de deuda debido a sus plazos imposibles y costes ocultos.

Respaldo a la subida del SMI

Durante la presentación de estas medidas económicas, Carlos Cuerpo también ha mostrado su sintonía con la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz para incrementar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1%. El ministro ha calificado la propuesta como «equilibrada» y «positiva», asegurando que es una referencia válida para que el crecimiento económico del país revierta directamente en el bienestar de los trabajadores sin poner en riesgo la creación de empleo.