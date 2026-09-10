El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, ha revelado que la aeronave que transportó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hacia Oslo estuvo «a punto» de ser alcanzada por un dron no identificado durante el trayecto.

Lee tambien: Trump revela por qué cambió de avión en secreto en Turquía: “Yo solo sigo las instrucciones del Servicio Secreto”

Incidente de alta seguridad en espacio aéreo europeo

Según ha confirmado el mandatario noruego, la grave brecha de seguridad se produjo antes del aterrizaje del líder ucraniano en la capital nórdica para participar en una cumbre de alto nivel.

Lee tambien: Alemania investiga el hallazgo de un dron en el aeropuerto de Leipzig tras el choque de un avión con un objeto

Las autoridades de aviación y las fuerzas de seguridad noruegas han abierto una investigación de emergencia para determinar el origen de la aeronave no tripulada y esclarecer si se trató de una acción coordinada para atentar contra la comitiva presidencial. El incidente eleva al máximo la alerta de seguridad en los desplazamientos internacionales de la jefatura de Estado ucraniana dentro del territorio europeo.