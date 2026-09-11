La Comisión Europea concede excepciones normativas para que Kiev financie la adquisición de interceptores estadounidenses PAC-3 e impulse su defensa aérea antes de la llegada del invierno.

Lee tambien: Asalto al Museo Renoir en Francia: roban tres cuadros valorados en nueve millones de euros

La Comisión Europea aprobó este viernes una partida adicional de 6.100 millones de euros procedentes del préstamo global de 90.000 millones de euros concedido a Ucrania. La medida tiene como objetivo prioritario permitir a Kiev la adquisición de misiles PAC-3 para el sistema de defensa aérea estadounidense Patriot, así como sufragar otros equipamientos estratégicos de carácter militar.

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, detalló en rueda de prensa que la decisión ratifica de forma oficial el uso de los fondos de apoyo para la compra de dichos misiles. Para hacer posible la operación, la Comisión ha aprobado cinco excepciones a las condiciones de elegibilidad estándar del paquete financiero: tres dirigidas a drones y componentes de fabricación ucraniana cuyos costes superan los umbrales fijados, y dos destinadas a equipos de fabricación estadounidense, con especial atención a los misiles Patriot.

Lee tambien: Bruselas detecta maniobras de Rusia para rentabilizar la crisis de Ceuta, aunque descarta pruebas de su autoría

Asimismo, la decisión administrativa posibilita que Ucrania acceda a estos interceptores mediante el programa PURL, una iniciativa impulsada por la OTAN que permite a los aliados adquirir armamento a Estados Unidos para su posterior envío a territorio ucraniano. A este respecto, Kubilius subrayó que el Gobierno de Kiev buscará acceder a la defensa aérea en la mayor medida posible antes de la llegada del invierno. Para agilizar el proceso, se contempla la opción de que los Estados miembros ceden a Ucrania las reservas de sus propios arsenales en el corto plazo y recuperen las unidades acordadas en el año 2027.

La decisión adoptada por el Ejecutivo comunitario sigue al acuerdo alcanzado el pasado día 8 por los países de la Unión Europea, mediante el cual se pactó la excepción inicial para permitir el empleo del préstamo en la compra de componentes del sistema Patriot.

Marco normativo y excepciones para el material de defensa

La normativa que regula el préstamo de la Unión Europea establece, con carácter general, que las partidas destinadas a equipamiento de defensa deben emplearse exclusivamente en compras a empresas pertenecientes a la propia UE, a Ucrania o a países del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza). Sin embargo, el reglamento contempla excepciones en los casos en que Ucrania requiera de forma inmediata un producto no disponible en dichos mercados.

El paquete financiero global de apoyo a Ucrania asciende a 90.000 millones de euros para el período 2026-2027, estructurado en 30.000 millones de euros para ayuda presupuestaria y 60.000 millones de euros destinados al ámbito de la defensa.

Con la aprobación formalizada este viernes, la Comisión Europea confirmó mediante un comunicado que la totalidad de los 28.300 millones de euros asignados al apoyo militar de Ucrania para el ejercicio 2026 ya han sido asignados. En lo que va de año, Bruselas ha desembolsado 8.350 millones de euros en fondos de defensa para el país y tramita actualmente una solicitud de pago adicional por valor de 4.700 millones de euros.

Antes de la liberación efectiva de los recursos, la Comisión procede a la revisión de los contratos para comprobar el estricto cumplimiento de las condiciones fijadas en el préstamo y de las normas de contratación pública acordadas con los Estados miembros. La asignación económica asignada a la defensa prioriza la reconstrucción y modernización de la base tecnológica e industrial de armamento de Ucrania, favoreciendo al mismo tiempo su integración progresiva en el tejido industrial militar de la Unión Europea.

Desde el año 2022, la Unión Europea y los Estados miembros han movilizado 220.200 millones de euros en concepto de ayuda global a Ucrania, cifra que incluye 3.800 millones procedentes de los rendimientos de los activos rusos inmovilizados.

Por otra parte, la Comisión Europea confirmó haber recibido una misiva suscrita por más de 120 eurodiputados solicitando la reanudación de los debates para utilizar los rendimientos de los activos rusos congelados como fuente de financiación. No obstante, el organismo comunitario ha señalado que sus esfuerzos actuales se centran en ejecutar los desembolsos pendientes del préstamo de 90.000 millones de euros y en continuar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno ucraniano para evaluar sus necesidades adicionales.