25 años del 11-S: Un análisis periodístico detallado sobre los atentados contra el World Trade Center y el Pentágono, el inicio de la guerra contra el terrorismo declarada por George W. Bush y las novedades del proceso judicial en Guantánamo fijado para 2028.

Hace hoy un cuarto de siglo, la organización terrorista Al Qaeda ejecutó el secuestro de cuatro aviones comerciales para llevar a cabo una serie de atentados coordinados en el corazón de Estados Unidos. Las acciones contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y una zona rural de Pensilvania causaron la muerte de cerca de 3000 personas. El trágico suceso dio inicio a la denominada «guerra contra el terrorismo» bajo la administración de George W. Bush y dejó una huella indeleble en la memoria colectiva mundial y en la sociedad neoyorquina.

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El desarrollo de los atentados del 11 de septiembre de 2001

El martes 11 de septiembre de 2001 se registró el impacto contra los edificios representativos del poder político y económico estadounidense. La secuencia de los hechos comenzó a las 08:45 hora local, momento en que un avión Boeing 767 de la compañía American Airlines se estrelló contra una de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Transcurridos 18 minutos, un segundo avión, un Boeing 757 de United Airlines, colisionó contra la segunda torre. Las primeras coberturas de los medios de comunicación informaron del evento bajo la hipótesis inicial de un accidente trágico.

A las 09:30 de la mañana, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush —quien recibió las primeras informaciones mientras realizaba una visita a una escuela en el estado de Florida—, confirmó de manera oficial que el país estaba sufriendo un ataque terrorista. Las primeras investigaciones orientaron las hipótesis hacia el secuestro de aeronaves por parte de comandos kamikazes y señalaron a Osama Bin Laden como responsable.

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Apenas una hora después de la primera colisión, a las 09:37 horas, se produjo un tercer impacto. El vuelo 77 de American Airlines, también secuestrado, fue estrellado de forma deliberada contra la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Pentágono.

Un cuarto avión tomado por los atacantes cayó en un campo de Pensilvania, a unos 208 kilómetros de su objetivo previsto. La caída de la aeronave se produjo tras la pérdida de control en la cabina motivada por el enfrentamiento entre los pasajeros, la tripulación y el comando de secuestradores.

La declaración de la «guerra contra el terrorismo»

Días después de los sucesos, el presidente George W. Bush declaró formalmente la guerra al terrorismo con la meta de erradicar la estructura de Al Qaeda y neutralizar a su líder, Osama Bin Laden.

Nueve días transcurridos desde los atentados, en una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, el mandatario estadounidense abordó las causas del conflicto dirigiéndose a la nación:

«Los estadounidenses se están preguntando, ¿por qué nos odian? Odian lo que ven aquí mismo, en esta cámara: un Gobierno elegido democráticamente».

Esta intervención fijó el marco ideológico y político para el despliegue militar internacional. Los primeros bombardeos sobre territorio afgano se iniciaron en octubre de 2001. A pesar de la caída del régimen talibán en diciembre de ese mismo año y de la muerte de Osama Bin Laden en 2011, la presencia militar se prolongó hasta convertirse en el conflicto armado más extenso en la historia de los Estados Unidos, el cual concluyó recientemente con la retirada de las tropas.

El marco judicial: Fijado para 2028 el juicio en Guantánamo

En el plano judicial, el proceso contra los presuntos responsables de la planificación de los ataques continúa activo. El pasado mes de agosto, un juez militar determinó que el juicio oral contra Jalid Sheij Mohamed, autoproclamado ideólogo de los atentados del 11-S, y otros tres acusados —Ammar al Baluchi (conocido también como Ali Abdul Aziz Ali), Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi— dará comienzo el 5 de junio de 2028.

El dictamen dictado por el teniente coronel Michael Schrama en la base naval de Guantánamo desestimó la pretensión de la Fiscalía, que había solicitado fijar la fecha de apertura en enero de 2027. El tribunal militar consideró que dicha propuesta no resultaba realista dada la complejidad y las demoras acumuladas en la causa.

Los cargos formales contra Mohamed, Al Baluchi, Attash, Al Hawsawi y un quinto implicado —este último retirado con posterioridad del procedimiento debido a un cuadro de incapacidad mental— fueron presentados por primera vez ante una comisión militar en el año 2008. Asimismo, en julio de 2024, tres de los encausados alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpables y evitar la pena de muerte, si bien dicho pacto fue revocado posteriormente.