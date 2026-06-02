El ataque, motivado presuntamente por una disputa doméstica, sacude a la localidad de Muscatine. Dos de las víctimas mortales podrían ser menores de edad.

Una disputa familiar ha desencadenado una auténtica masacre en el estado de Iowa. Un hombre armado de 52 años asesinó este lunes a seis miembros de su propia familia en la ciudad de Muscatine, situada en el este del estado a orillas del río Mississippi, antes de quitarse la vida tras ser acorralado por las autoridades.

El jefe de la Policía local, Anthony Kies, compareció ante los medios para explicar los detalles de una investigación que aún continúa abierta, pero cuyos primeros indicios apuntan a un devastador caso de violencia doméstica.

El suceso: una cadena de crímenes

La alerta saltó poco después del mediodía de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron múltiples llamadas que informaban de un tiroteo. Al personarse en una vivienda de la localidad, los agentes descubrieron una escena dantesca: cuatro personas sin vida con heridas de bala.

El sospechoso, identificado como Ryan Willis McFarland, huyó del lugar antes de la llegada de las patrullas. Sin embargo, el despliegue policial permitió localizarlo poco después en un sendero junto al río, cerca de un puente peatonal.

«Mientras los agentes intentaban dialogar con él para que se entregara, McFarland se quitó la vida con el arma que portaba», confirmó el jefe de policía Anthony Kies.

Lejos de terminar ahí, el balance de víctimas aumentó horas más tarde. Tras recibir nuevas informaciones, la policía inspeccionó otros dos puntos de la localidad, hallando otros dos cadáveres: uno en una vivienda cercana y otro en un establecimiento comercial. Ambos hombres habrían sido ejecutados por el mismo atacante.

Perfil del atacante y las víctimas

Aunque la policía ha optado por mantener la prudencia y no ha revelado oficialmente las identidades de los fallecidos, sí se ha confirmado que las seis víctimas tenían un vínculo familiar directo con el agresor. Según adelantan medios locales, al menos dos de los fallecidos serian menores de edad.

Respecto al autor de la matanza, las autoridades confirmaron que McFarland:

Tenía 52 años y era residente de Muscatine.

Contaba con antecedentes penales, aunque la policía no ha detallado la naturaleza de sus delitos previos.

Una comunidad conmocionada

La tragedia ha quebrado la tranquilidad de Muscatine, una ciudad de unos 24.000 habitantes y capital del condado homónimo, ubicada a unos 250 kilómetros al este de Des Moines, la capital del estado.

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La policía local, en colaboración con las autoridades estatales, mantiene la investigación abierta para esclarecer las causas exactas y el detonante de este brutal crimen que ha consternado a todo el país.