Roma — Un crimen de una brutalidad indescriptible ha conmocionado a Italia y ha vuelto a poner sobre la mesa la dramática realidad de la explotación laboral de los migrantes en los campos del país. Dos hombres de nacionalidad pakistaní han sido detenidos en Calabria, al sur de Italia, acusados de asesinar a cuatro jornaleros —tres afganos y un pakistaní— tras prender fuego al vehículo en el que se encontraban y bloquear las puertas para evitar que escaparan.

El terrible suceso, ocurrido en una gasolinera de la localidad de Villapiana, se saldó con un único superviviente: un joven afgano que logró salvar la vida milagrosamente tras romper la ventanilla del coche.

El móvil del crimen: La exigencia del salario

El superviviente relató el horror en una entrevista concedida a la televisión pública italiana (RAI). Según su testimonio, el ataque fue una represalia directa cuando los jornaleros exigieron el dinero que les correspondía por sus duras jornadas de trabajo.

«No nos daban dinero; comida sí, una casa sí, pero nada de dinero», declaró el testigo, visiblemente afectado. Además, denunció la existencia de una «gran mafia en Pakistán» que opera en la sombra, obligándolos a trabajar en condiciones de semiesclavitud en los campos italianos.

Las cámaras de seguridad, clave en la detención

La captura de los sospechosos se produjo tras un intenso interrogatorio en la Comisaría de Policía de Cosenza, después de ser interceptados el pasado lunes 1 de junio.

La investigación avanzó con rapidez gracias a las cámaras de videovigilancia de la estación de servicio, las cuales registraron toda la secuencia del crimen con una frialdad pasmosa:

El bloqueo: Las imágenes muestran a dos personas bloqueando activamente las puertas del coche desde el exterior con sus propios brazos.

Las imágenes muestran a dos personas bloqueando activamente las puertas del coche desde el exterior con sus propios brazos. El ataque: Presumiblemente, rociaron líquido inflamable a través de la puerta trasera.

Presumiblemente, rociaron líquido inflamable a través de la puerta trasera. La fuga: Acto seguido, se desató una llamarada y ambos sospechosos huyeron del lugar, dejando a las víctimas atrapadas en un infierno de fuego.

Clamor social contra la explotación en el campo

Este brutal homicidio ha encendido las alarmas políticas y sociales en Italia, desnudando una vez más las condiciones inhumanas en las que malviven miles de jornaleros migrantes en las regiones agrícolas del centro y sur del país.

Las reacciones de indignación no se han hecho esperar:

PUBLICIDAD

La Iglesia Católica: El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y obispo calabrés, Francesco Savino, alzó la voz con dureza: «Basta del sucio silencio de conveniencia. Basta de esa zona gris que ve, sabe y deja que las cosas sucedan. Basta de la perversa costumbre de considerar normal que hombres de tierras lejanas cosechen, trabajen, vivan, duerman, viajen y mueran como cuerpos sin historia».

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y obispo calabrés, Francesco Savino, alzó la voz con dureza: «Basta del sucio silencio de conveniencia. Basta de esa zona gris que ve, sabe y deja que las cosas sucedan. Basta de la perversa costumbre de considerar normal que hombres de tierras lejanas cosechen, trabajen, vivan, duerman, viajen y mueran como cuerpos sin historia». Los Sindicatos: Desde la CGIL, el principal sindicato de Italia, tildaron el suceso de un «horror indescriptible» e instaron urgentemente a la clase política a «tomar medidas más concretas para combatir las abominaciones de la vida cotidiana que sufren los trabajadores, a menudo migrantes, en nuestro campo».

El caso reabre el doloroso debate sobre el fenómeno del caporalato (la gestión ilegal y mafiosa de la mano de obra agrícola), una lacra que sigue cobrándose vidas en la Europa del siglo XXI.