Las esperanzas de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz se desvanecen tras un intercambio de ataques militares. Las Bolsas europeas caen, salvo el Ibex 35, sostenido por los resultados de Inditex.

Tensión geopolítica en el estrecho de Ormuz

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán han sufrido un severo revés, provocando una escalada inmediata de la violencia en el golfo Pérsico. El optimismo generado la semana pasada tras el anuncio de un acuerdo preliminar para detener el conflicto se ha disipado al no concretarse la firma de un pacto definitivo. Como consecuencia directa, la posibilidad de reabrir el estratégico estrecho de Ormuz —paso clave para el comercio global de crudo— vuelve a quedar bloqueada.

La ruptura del diálogo diplomático se ha trasladado rápidamente al plano militar. Según informó el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM), las fuerzas iraníes lanzaron una ofensiva con misiles dirigidos hacia Kuwait y Baréin. Aunque los proyectiles fueron interceptados o no alcanzaron sus objetivos, la respuesta estadounidense no se hizo esperar, ejecutando un ataque de represalia contra la isla iraní de Qeshm, ubicada en pleno estrecho de Ormuz. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber bombardeado el cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU.

Reacción de los mercados: El crudo roza los 98 dólares

El recrudecimiento de las hostilidades ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos. El precio del petróleo Brent ha encadenado su tercera jornada consecutiva de ascensos, registrando una subida del 1,6% que sitúa al barril al borde de los 98 dólares.

Esta inestabilidad en el suministro de energía ha teñido de rojo las principales plazas financieras del Viejo Continente. El temor a una inflación persistente derivada del coste de los carburantes ha arrastrado a la baja a la mayoría de las Bolsas europeas durante la sesión de este miércoles.

El Ibex 35 resiste gracias al ‘efecto Inditex’

A diferencia del pesimismo generalizado en Europa, la Bolsa española ha logrado esquivar las pérdidas. El Ibex 35 se desmarca de la tendencia bajista continental y avanza un 0,4%, impulsado de forma casi exclusiva por el excelente comportamiento de Inditex.

La multinacional textil ha presentado a primera hora de la mañana sus resultados trimestrales. Las cuentas de la compañía gallega han superado las expectativas de los analistas, desatando una fuerte corriente compradora que ha disparado el valor de sus acciones y ha servido de escudo para el selectivo español frente a la crisis del Golfo.