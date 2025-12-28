El presidente de Estados Unidos ha recibido hoy en Florida a su homólogo ucraniano. Según Trump, el plan de paz post-guerra con Rusia está “casi cerrado” —al 90 %—, aunque aún no se ha fijado una fecha definitiva para su implementación. Zelenski se mostró optimista ante lo que calificó de “fase final”, pero advirtió de que la decisión final dependerá de múltiples factores externos.

El encuentro, celebrado en la residencia de lujo de Trump en Mar-a-Lago (Florida), llega en uno de los momentos más tensos del conflicto: ataques recientes rusos contra infraestructuras ucranianas han elevado la urgencia de avanzar hacia un alto el fuego.

Según expresó el mandatario estadounidense, “el 90 % del acuerdo ya está listo”. Aun así, advirtió de que hay “puntos delicados” pendientes —especialmente en torno al estatus territorial del Donbás y la gestión de la central nuclear de Zaporizhia. Hasta que esos flecos no se cierren, no se fijará fecha para la firma del acuerdo.

Por su parte, Zelenski aceptó la invitación a la reunión reconociendo los avances, pero pidió cautela. Subrayó que Ucrania necesitará garantías de seguridad firmes, así como apoyo económico y diplomático internacional, antes de aceptar cualquier pacto que implique concesiones territoriales.

El plan que ambos revisaron —un borrador de 20 puntos ajustado recientemente— contempla no solo el fin de las hostilidades, sino también un esquema de reconstrucción con ayuda internacional, intercambio de prisioneros, garantías de seguridad al estilo OTAN y la posible creación de zonas desmilitarizadas bajo supervisión global.

La comunidad internacional observa con cautela. Países aliados y organismos multilaterales han manifestado su apoyo a un acuerdo, aunque advierten de que cualquier pacto debe garantizar el respeto a la integridad territorial de Ucrania y ofrecer garantías reales contra nuevas agresiones.

Mientras tanto, en el terreno sigue la guerra: los recientes ataques rusos han golpeado duramente infraestructuras energéticas y zonas civiles, lo que hace aún más urgente encontrar una salida diplomática que detenga el sufrimiento de la población.

esperanza… con cautela

El anuncio de Trump de que el acuerdo está “al 90 %” reaviva esperanzas de un fin negociado del conflicto. Pero sin una fecha definida, con puntos clave pendientes y con la guerra aún activa, el camino hacia la paz sigue lleno de incertidumbres. Ucrania, Rusia, EE. UU. y sus aliados tendrán que decidir si priorizan la diplomacia o siguen en el filo del conflicto.