Este domingo se ha celebrado una nueva jornada de La Quiniela, uno de los juegos de apuestas deportivas más populares en España. A continuación, repasamos los resultados de los 14 partidos incluidos en el boleto, así como el Pleno al 15.

Partidos y resultados

Nottingham Forest – Manchester City: 1-2 (2) Arsenal – Brighton: 2-1 (1) Brentford – Bournemouth: 4-1 (1) Burnley – Everton: 0-0 (X) Liverpool – Wolverhampton: 2-1 (1) West Ham – Fulham: 0-1 (2) Chelsea – Aston Villa: 1-2 (2) Sunderland – Leeds: 1-1 (X) Crystal Palace – Tottenham: 0-1 (2) Udinese – Lazio: 1-1 (X) Pisa – Juventus: 0-2 (2) Milan – Hellas Verona: 3-0 (1) Cremonese – Nápoles: 0-2 (2) Bolonia – Sassuolo: 1-1 (X) Atalanta – Inter de Milán: 0-1 (2)

Premios y escrutinio

El escrutinio oficial de la jornada se publicará una vez finalicen todos los encuentros y sea validado por Loterías y Apuestas del Estado. En ese momento se conocerá el número de acertantes y la cuantía de los premios correspondientes a cada categoría (14, 13, 12, 11 y 10 aciertos).

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si la apuesta fue realizada online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próxima jornada: La Quiniela ofrece una nueva oportunidad el próximo fin de semana con una nueva combinación de partidos.