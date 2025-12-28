Este domingo se ha celebrado una nueva jornada de La Quiniela, uno de los juegos de apuestas deportivas más populares en España. A continuación, repasamos los resultados de los 14 partidos incluidos en el boleto, así como el Pleno al 15.
Partidos y resultados
- Nottingham Forest – Manchester City: 1-2 (2)
- Arsenal – Brighton: 2-1 (1)
- Brentford – Bournemouth: 4-1 (1)
- Burnley – Everton: 0-0 (X)
- Liverpool – Wolverhampton: 2-1 (1)
- West Ham – Fulham: 0-1 (2)
- Chelsea – Aston Villa: 1-2 (2)
- Sunderland – Leeds: 1-1 (X)
- Crystal Palace – Tottenham: 0-1 (2)
- Udinese – Lazio: 1-1 (X)
- Pisa – Juventus: 0-2 (2)
- Milan – Hellas Verona: 3-0 (1)
- Cremonese – Nápoles: 0-2 (2)
- Bolonia – Sassuolo: 1-1 (X)
- Atalanta – Inter de Milán: 0-1 (2)
Premios y escrutinio
El escrutinio oficial de la jornada se publicará una vez finalicen todos los encuentros y sea validado por Loterías y Apuestas del Estado. En ese momento se conocerá el número de acertantes y la cuantía de los premios correspondientes a cada categoría (14, 13, 12, 11 y 10 aciertos).
Información para el ganador
• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si la apuesta fue realizada online.
• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.
• Próxima jornada: La Quiniela ofrece una nueva oportunidad el próximo fin de semana con una nueva combinación de partidos.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado.