El último domingo del año ha traído consigo la fortuna en el sorteo del Sueldazo de la ONCE. Hoy, 28 de diciembre, miles de personas han estado pendientes de sus cupones para cerrar el 2025 con la tranquilidad de un sueldo extra. Además, ya conocemos la combinación ganadora del Super Once de esta noche.

Sueldazo de la ONCE

El premio principal, dotado con 300.000 € al contado y 5.000 € al mes durante 20 años, ha recaído en:

• Número premiado: 30445

• Serie: 009

Premios Adicionales (2.000 € al mes durante 10 años)

Como es habitual en el sorteo de fin de semana, se han realizado cuatro extracciones adicionales para premiar otros números y series:

1. 38286 (Serie 052)

2. 78335 (Serie 026)

3. 84668 (Serie 016)

4. 21884 (Serie 011)

Nota: Si tu número coincide con las 5 cifras de estos premios adicionales pero no con la serie, el premio es de 400 €.

Super Once: Combinación de hoy

El sorteo diario de la matriz de 80 números ha dejado la siguiente serie de 20 cifras ganadoras:

09, 10, 17, 20, 24, 27, 36, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 67, 70, 76, 84

Cómo cobrar tu premio

Si has resultado agraciado en este domingo de los Santos Inocentes (y no, ¡esto no es una broma!), recuerda los pasos a seguir:

• Premios menores: Puedes cobrarlos en los puntos de venta autorizados de la ONCE o a través de los vendedores oficiales.

• Premios mayores: Debes acudir a las entidades bancarias colaboradoras o a las sedes de la ONCE.

• Caducidad: No olvides que el plazo máximo para reclamar tu premio es de 30 días naturales.

Aviso: Esta información es orientativa. La única lista oficial vinculante es la publicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)