

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, viajará a Washington la próxima semana. Trump aseguró estar “impaciente” por reunirse con ella y calificó como un “gran honor” la posibilidad de que Machado le entregara simbólicamente el galardón.

En declaraciones a Fox News, Trump afirmó: “Tengo entendido que vendrá la semana que viene. Estoy deseando saludarla”. La visita de Machado sigue a sus declaraciones públicas en las que expresó su intención de “compartir” el Nobel con Trump, a quien atribuye un papel clave en la operación estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro. Machado declaró: “Queremos dárselo a él, compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico”.

No obstante, el Instituto Nobel recordó que el premio “no puede ser revocado ni transferido a otros” y pertenece exclusivamente a la persona galardonada.

Trump, quien ha mostrado durante meses su malestar por no haber recibido el galardón, celebró el gesto de Machado y destacó su propio papel internacional, afirmando que merece reconocimiento por haber “detenido ocho guerras”.

La reunión entre ambos líderes se produce en un contexto de fuerte tensión internacional tras la captura de Maduro y su esposa, y mientras surgen dudas sobre el liderazgo de Machado en Venezuela. Pese a ello, la dirigente opositora ha optado por mantener un acercamiento total a Trump, elogiando públicamente su papel en la caída del régimen venezolano.