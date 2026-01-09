La periodista Sara Carbonero evoluciona de forma muy positiva tras su ingreso de urgencia el pasado 2 de enero de 2026. Según la información actualizada a las 13:30 horas de hoy viernes, 9 de enero, la toledana ya descansa en planta y se espera que pueda regresar pronto a casa.

Última hora sobre su estado de salud

Las noticias que llegan desde el hospital de Lanzarote son alentadoras. Tras ser intervenida de urgencia por un fuerte dolor abdominal y permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el entorno de la periodista confirma una notable mejoría.

• Alta hospitalaria próxima: Si la evolución continúa así, Sara Carbonero podría recibir el alta en las próximas 48 o 72 horas.

• Noche tranquila: Según fuentes desplazadas al centro médico, la periodista ha pasado una noche descansada y sin complicaciones.

• Sin relación con su cáncer: Tanto su entorno como fuentes médicas han recalcado que este bache de salud no tiene relación con el cáncer de ovario que sufrió en 2019.

Apoyo incondicional en la isla

Sara se encuentra arropada por su círculo más íntimo en Canarias, donde se desplazó para despedir el 2025:

• Su familia: Su madre, Goyi Arévalo, e Isabel Jiménez han sido sus pilares. Jiménez, tras comprobar la mejoría de su amiga, ya ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales.

• Jota Cabrera: Su pareja, el empresario José Luis «Jota» Cabrera, no se ha separado de su lado desde el ingreso.

• Iker Casillas: El ex portero también ha roto su silencio enviando un mensaje de tranquilidad: «No hay que preocuparse, por suerte», señalando que todo está bajo control.

Reflexiones desde el hospital

A pesar de estar alejada de las redes sociales para centrarse en su recuperación, sus seguidores recuerdan sus recientes palabras de optimismo al comenzar el año: «Buena música, ilusión, ganas y coraje para poder enfrentar los obstáculos que nos ponga la vida». Su última aparición pública relevante fue en la gala ELLE x Hope 2024, donde emocionó a todos hablando por primera vez «a corazón abierto» sobre su enfermedad.