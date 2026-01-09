El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha confirmado hoy viernes, 9 de enero de 2026, que el Papa León XIV viajará a España este año. Tras una reunión clave en la Secretaría de Estado de la Santa Sede con el sustituto Edgar Peña Parra, se ha hecho público el primer borrador de una visita que nace por iniciativa personal del propio Pontífice.

Las claves del viaje apostólico

Aunque el Vaticano todavía no ha hecho el anuncio oficial, los detalles compartidos por el Cardenal Cobo perfilan un viaje de alto contenido simbólico y social centrado en tres puntos geográficos fundamentales:

• Canarias (Gran Canaria): El destino más significativo del programa. Según Cobo, el Papa quiere cumplir el deseo que ya tuvo su predecesor, Francisco, de visitar las islas para poner el foco en la crisis migratoria y la acogida.

• Barcelona: El epicentro de la visita será la Sagrada Familia, en un momento en que el templo encara su fase final de construcción y la causa de beatificación de Antoni Gaudí cobra fuerza.

• Madrid: La capital albergará los grandes encuentros litúrgicos y las reuniones con la Conferencia Episcopal Española y las autoridades del Gobierno.

Un programa «en borrador» pero confirmado

El Cardenal ha subrayado que, aunque la voluntad del Papa es firme, la agenda técnica todavía se está puliendo:

«Nos han reunido a tres obispos junto con la Conferencia Episcopal para presentar un posible programa. Ahora este primer borrador se presentará al Papa para que él aporte sus matices.» — Cardenal José Cobo.

Se espera que la Santa Sede anuncie las fechas definitivas próximamente, aunque algunas fuentes apuntan al mes de junio de 2026 como la ventana más probable para la llegada del Santo Padre.

Contexto: La primera visita de León XIV

Este será el primer viaje a España del Papa León XIV desde su elección tras el fallecimiento del Papa Francisco el pasado mes de abril. La colaboración entre la Iglesia y el Gobierno español ya está en marcha para coordinar la logística de lo que se prevé como el evento religioso más importante de la década en el país.