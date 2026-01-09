El fenómeno televisivo del año llega a su clímax. Tras una edición marcada por el caos emocional en República Dominicana, Telecinco ha confirmado que el esperado especial «Seis meses después» se emitirá el próximo lunes 12 de enero de 2026 a las 21:45 horas.

Sandra Barneda conducirá este reencuentro donde las parejas volverán a verse las caras para confirmar si sus decisiones en la hoguera final se mantuvieron en el tiempo o si la realidad fuera de la isla cambió el rumbo de sus vidas.

Lo más esperado: El cara a cara de Almudena y Darío

Sin duda, el momento que mantiene en vilo a la audiencia es el reencuentro entre Almudena y Darío. Tras la desgarradora hoguera final en la que Darío no llegó a entregar el anillo de compromiso y ambos decidieron irse solos, el adelanto del lunes ha soltado una bomba:

• La confesión de Darío: El protagonista revelará que ha tenido encuentros con dos personas del propio casting del programa tras finalizar la grabación.

• Tensión máxima: Esta confesión promete reabrir las heridas de una relación marcada por la dependencia y los reproches, dejando a Almudena en una posición muy delicada.

¿Qué pasó con el resto de las parejas?

El especial del lunes también pondrá el foco en:

1. Enrique y Andrea: Fueron los únicos que abandonaron la isla juntos y con un beso. El lunes descubriremos si su voluntad de cambio fue real o si las mentiras del pasado terminaron por pasarles factura.

2. Juanpi y Sandra: Tras una de las hogueras más broncas (con abandono momentáneo incluido), veremos si Juanpi sigue con su tentadora o si Sandra ha consolidado su relación con Andrea, con quien se fue de la mano.

3. Claudia y Gilbert: Ambos decidieron irse solos para «aprender a quererse a sí mismos». El reencuentro mostrará si ese camino de introspección los ha mantenido separados o si el orgullo ha dado paso a una segunda oportunidad.

4. Lorenzo y Nieves: Su situación actual es una de las grandes incógnitas que se despejarán en el plató.

¿Dónde y cuándo verlo?

• Fecha: Lunes, 12 de enero de 2026.

• Hora: 21:45.

• Canal: Telecinco.

• Online: En directo y a la carta a través de la plataforma Mitele (Mediaset Infinity).