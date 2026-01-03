En una comparecencia pública reciente, el expresidente de Estados Unidos Donal Trump ha reconocido de forma explícita una implicación directa de EE. UU. en Venezuela, asegurando que su país asumirá la supervisión del proceso político hasta que se produzca una transición “segura y ordenada” tras la caída de Nicolás Maduro.



Donald Trump compareció ante los medios con un mensaje que marca un punto de inflexión en la crisis venezolana. En su intervención, afirmó que Estados Unidos “está muy involucrado” en la situación del país sudamericano y que no permitirá un vacío de poder tras la detención de Nicolás Maduro. Sus palabras confirman un cambio de postura: de la presión diplomática y económica a una implicación política directa.

El expresidente estadounidense fue más allá al señalar que Washington supervisará Venezuela durante el periodo de transición, con el objetivo de garantizar estabilidad, seguridad y la celebración de elecciones libres. Trump habló de una “gestión temporal” orientada a evitar el caos, la violencia interna o una fragmentación del poder que derive en un conflicto civil.

Aunque Trump no detalló el alcance exacto de esa supervisión ni el mecanismo institucional que se empleará, sí dejó claro que Estados Unidos no se limitará a observar los acontecimientos. Según sus propias palabras, el país “no puede quedar a la deriva” tras años de deterioro institucional, corrupción y crisis humanitaria.

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima debilidad del chavismo, con una cúpula fragmentada, movimientos de altos cargos fuera del país y un clima de incertidumbre tanto dentro como fuera de Venezuela. La ausencia de una respuesta contundente por parte de las autoridades venezolanas ha reforzado la percepción de que el control interno del Estado está seriamente comprometido.

En el ámbito internacional, el discurso de Trump ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos aliados consideran necesaria una tutela temporal para garantizar una transición real, otros alertan de las implicaciones legales y diplomáticas de que una potencia extranjera asuma un papel tan visible en los asuntos internos de un Estado soberano.

Claves del mensaje de Trump

Reconoce que Estados Unidos está directamente implicado en Venezuela.

Anuncia una supervisión política temporal del país durante la transición.

Justifica la medida para evitar el caos y garantizar estabilidad.

No concreta plazos ni estructura institucional de la transición.

Provoca un impacto inmediato en la escena diplomática internacional.



Las palabras de Donald Trump confirman que Venezuela ha entrado en una nueva fase de su crisis política. Sin hablar de ocupación ni de control total, el expresidente estadounidense deja claro que Washington no será un mero espectador y que pretende supervisar el proceso hasta un cambio de régimen. Un escenario inédito que abre interrogantes sobre soberanía, legalidad internacional y el verdadero alcance de la intervención estadounidense en el futuro del país.