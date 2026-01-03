Desde hoy entra en vigor una nueva normativa de la Dirección General de Tráfico que obliga a que todos los patinetes eléctricos cuenten con seguro obligatorio y matrícula, una medida que busca reforzar la seguridad vial en las ciudades. No obstante, la norma contempla una excepción temporal que evita la multa inmediata en determinados casos.



La Dirección General de Tráfico ha activado este nuevo requisito para los usuarios de patinetes eléctricos, equiparando parcialmente estos vehículos de movilidad personal a otros medios de transporte motorizados. A partir de ahora, circular sin seguro de responsabilidad civil y sin matrícula puede conllevar sanciones económicas.

El objetivo principal de la medida es reducir accidentes, mejorar la identificación de los vehículos y garantizar que los daños personales o materiales causados a terceros queden cubiertos. En los últimos años, el aumento del uso de patinetes ha ido acompañado de un crecimiento notable de siniestros y conflictos en la vía pública.

La normativa establece que el seguro debe cubrir, como mínimo, la responsabilidad civil frente a terceros, mientras que la matrícula permitirá identificar al vehículo en caso de infracción o accidente. Con ello, la DGT pretende poner fin a la sensación de impunidad existente en algunos entornos urbanos.

Sin embargo, la aplicación no será inmediata en todos los casos. La DGT ha confirmado que habrá una excepción temporal para aquellos patinetes que aún no hayan podido completar el proceso de matriculación, siempre que el usuario pueda demostrar que está en trámite. Durante este periodo, no se impondrán multas automáticas.

Las sanciones previstas por incumplir la norma pueden superar los 200 euros, dependiendo de la infracción, y podrían incrementarse si el patinete circula por zonas no autorizadas o pone en riesgo a peatones. Desde Tráfico se insiste en que esta medida no busca recaudar, sino ordenar la movilidad urbana y aumentar la seguridad.

Ayuntamientos y policías locales serán los encargados de supervisar el cumplimiento de la norma, lo que implica que su aplicación podrá variar ligeramente según el municipio, especialmente en lo relativo a plazos y controles.

Claves de la nueva normativa

Seguro obligatorio para todos los patinetes eléctricos.

Matrícula identificativa exigida por la DGT.

Excepción temporal si el trámite está en curso.

Multas económicas por incumplimiento.

Mayor control por parte de policías locales y autoridades de tráfico.



La entrada en vigor de esta normativa marca un antes y un después en el uso del patinete eléctrico en España. Con seguro y matrícula obligatorios, la DGT da un paso más hacia la regulación de un medio de transporte cada vez más extendido. Aunque la excepción temporal ofrece un margen de adaptación, el mensaje es claro: la movilidad urbana avanza hacia un modelo más controlado, seguro y responsable.