El selectivo madrileño cede un 0,66% y se sitúa en los 18.167 puntos. La jornada está marcada por el contraste entre los beneficios históricos de la eléctrica y las pérdidas millonarias de Telefónica por saneamientos.

Sesión de contrastes en la Bolsa española este martes 24 de febrero de 2026. El Ibex 35 camina en terreno negativo al mediodía, penalizado por el comportamiento del sector bancario, que borra el optimismo generado por los resultados del sector energético.

Eléctricas al alza: Endesa pulveriza sus objetivos

La gran protagonista de la jornada es Endesa, cuyas acciones se disparan un 6,40%. La compañía ha anunciado un beneficio neto de 2.198 millones de euros en el ejercicio 2025, lo que supone un crecimiento del 16,4%. Estos resultados superan ampliamente las previsiones de la propia energética, que estimaba cerrar el año en el entorno de los 2.000 millones.

Este impulso ha contagiado al resto del sector, situando a Acciona (+1,88%), Iberdrola (+1,61%) y Redeia (+1,18%) entre los valores más alcistas de la mañana.

Telefónica y la banca en el lado rojo

En el extremo opuesto se sitúa Telefónica, que ha reportado unas pérdidas de 4.318 millones de euros en 2025. La operadora atribuye estos números rojos a factores extraordinarios, principalmente el coste de su reestructuración de plantilla y el deterioro de activos en sus operaciones en Latinoamérica.

Sin embargo, el mayor lastre para el índice es la banca, que registra caídas generalizadas:

Banco Sabadell: -3,05%

-3,05% CaixaBank: -2,87%

-2,87% Banco Santander: -2,76%

Situación de los mercados y materias primas

El pesimismo en Madrid se extiende a la mayoría de plazas europeas, con Milán (-0,49%) y Londres (-0,26%) en rojo, mientras París sobrevive con un leve avance del 0,03%.

Mercado / Activo Valor Variación Barril Brent 71,34 $ -0,21% Barril WTI 66,27 $ -0,06% Euro/Dólar 1,1783 $ -0,02% Bono español 10 años 3,110% Descens0

La prima de riesgo española se mantiene estable en los 41,5 puntos básicos, reflejando una calma relativa en el mercado de deuda a pesar de la volatilidad en la renta variable.