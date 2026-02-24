El Ministerio de Consumo ha activado el protocolo de seguridad tras detectar cuerpos extraños en lotes específicos de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz comercializados en España.

Las autoridades sanitarias españolas han emitido una alerta oficial tras identificar la posible presencia de astillas de madera en diversos paquetes de queso rallado. La incidencia, detectada a través de los sistemas de control de calidad, ha obligado a la retirada inmediata de los productos afectados de los lineales de los supermercados para evitar riesgos de lesiones en los consumidores.

Productos y lotes afectados

La alerta se circunscribe exclusivamente a los siguientes lotes y marcas. Si tiene alguno de estos productos en su hogar, compruebe el etiquetado:

Marca Tipo de Queso Lote Fecha de caducidad Alteza Gouda rallado 2426026 05/06/2026 Albéniz Gouda rallado 2426026 05/06/2026 Froiz Mezcla Mozzarella y Provolone 2426026 05/06/2026

Las autoridades subrayan que el problema solo afecta a este número de lote concreto; el resto de productos de estas marcas son seguros para el consumo.

Riesgos para la salud y recomendaciones

La ingesta accidental de astillas de madera supone un riesgo físico evidente, pudiendo causar lesiones en la cavidad oral, la garganta o el aparato digestivo. Aunque por el momento no se han reportado heridos, se ha aplicado el principio de precaución.

¿Qué debe hacer si tiene uno de estos paquetes?

No lo consuma: Bajo ninguna circunstancia utilice el queso para cocinar o comer directamente. Devolución: Acuda al punto de venta donde lo adquirió. Los establecimientos están obligados a proceder al reembolso o a la sustitución del producto. Revisión: Compruebe otros quesos rallados que tenga en la despensa por si coincidieran con los datos de la alerta.