La magistrada instructora ha finalizado la fase de investigación al considerar que existen indicios suficientes sobre los hechos denunciados en 2023. El jugador del PSG asegura que la acusación es falsa y espera que la verdad «salga a la luz».

El futbolista marroquí Achraf Hakimi se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. Una magistrada francesa ha dictaminado este martes 24 de febrero de 2026 el cierre de la instrucción y la apertura de juicio oral contra el defensor del Paris Saint-Germain por un presunto delito de violación.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando una joven denunció que el jugador le realizó tocamientos no consentidos en su domicilio de las afueras de París. Tras tres años de proceso judicial, la justicia gala considera que existen elementos bastantes para que un tribunal examine el caso en una vista pública.

La respuesta de Hakimi: «Es injusto para los inocentes»

Minutos después de conocerse la decisión judicial, Achraf Hakimi ha utilizado sus redes sociales para reiterar su inocencia. En un mensaje publicado tanto en francés como en español, el futbolista ha criticado la facilidad con la que, a su juicio, se llega a la fase de juicio oral en este tipo de delitos.

«Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas», afirmó el internacional marroquí.

Hakimi ha subrayado que mantiene la calma y que confía en que la celebración de la vista oral servirá para restablecer su honor. «Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública», concluyó en su comunicado.

Los hechos denunciados

La denuncia que dio origen al caso describe un encuentro en la residencia del futbolista en Boulogne-Billancourt mientras su esposa y sus hijos se encontraban de vacaciones. Según la magistrada, los indicios recopilados durante estos años de instrucción son suficientes para que el proceso avance a la siguiente fase, poniendo fin a la fase de investigación previa.

Por el momento, el PSG no ha emitido un comunicado oficial tras la confirmación del juicio, aunque el club ha respaldado al jugador desde que se iniciaron las diligencias hace tres años, permitiéndole seguir compitiendo con normalidad.