El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado que la realización de elecciones en Venezuela no es una de sus prioridades inmediatas. En una entrevista reciente, subrayó que su enfoque principal es contribuir a la recuperación del país suramericano.

Trump, al ser consultado sobre la posibilidad de comicios a corto plazo, enfatizó que no existen las condiciones necesarias para que los ciudadanos voten. «Primero tenemos que arreglar el país. No hay forma de que la gente pueda votar», afirmó durante una conversación telefónica con NBC News.

El presidente estadounidense también ha señalado que el gobierno de EE.UU. actualmente está «a cargo» de Venezuela, y que varios altos funcionarios, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al asesor en temas de seguridad Stephen Miller, están coordinando la transición política en el país.

En cuanto al papel de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela, Trump expresó su creencia de que ella está «cooperando» en este proceso. Ha hecho hincapié en que Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo Nicolás Maduro, tiene una disposición favorable hacia la situación del país.

No obstante, Trump reveló que Washington no tuvo contacto con ella antes de la operación militar que llevó a la caída de Maduro. Sin embargo, una vez ocurrido el hecho, la administración estadounidense decidió establecer a Rodríguez como interlocutora oficial con Caracas.

Durante los recientes eventos políticos, Trump mencionó que la cooperación de Rodríguez será fundamental, y le exigió a ella un «acceso total» a los recursos naturales y cualquier otra cuestión crucial para la recuperación del país. También advirtió sobre posibles consecuencias negativas si no cumplen con las demandas de Washington.

En su primer discurso como presidenta interina, Rodríguez invitó al gobierno de EE.UU. a colaborar en una «agenda de cooperación» para abordar los problemas del país. Mientras tanto, Miller, un asesor clave de la Casa Blanca, ha indicado que las autoridades venezolanas han enviado mensajes claros, expresando su disposición a cumplir con los requisitos de EE.UU.

Trump también fue claro en rechazar la idea de que EE.UU. esté en guerra con Venezuela. Aclaró que el verdadero conflicto radica con aquellos que trafican drogas y otros delitos que perjudican a su país. El arresto de Maduro y su esposa en EE.UU. ha sido considerado por Trump como un “momento extraordinario” y un avance positivo para América Latina.